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24.08.2018
Военное обозрение

Эстония вновь открывает небо для полетов авиации НАТО

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Эстонские власти планируют с 27 августа вновь открыть небо над республикой для самолетов НАТО, передает РИА Новости сообщение Минобороны Эстонии.

http://www.globallookpress.com

Напомним, 7 августа пилот истребителя Eurofighter Typhoon, находясь на высоте 6 тыс. метров над южной частью Эстонии, по ошибке запустил боевую ракету AIM-120 AMRAAM класса "воздух-воздух". Натовские военные две недели искали ракету, однако их усилия не увенчались успехом. Прошлая пятница стала последним днем поисков.

Как отметил министр обороны Эстонии Юри Луйка, открыть воздушное пространство необходимо для обеспечения безопасности страны, поскольку в обязанности экипажей самолетов НАТО входит боевое дежурство в небе прибалтийских республик. Кроме того, летчикам нужно отрабатывать боевые маневры.

В связи с этим полеты будут продолжены с 27 августа, добавил министр.

По его словам, расследование по факту ошибочного пуска ракеты еще не закончено, однако он не может раскрыть подробности. Луйка также заверил, что выпущенная ракета не представляла угрозы для гражданских самолетов: у нее предусмотрен режим самоликвидации.

Сообщается, что AIM-120 AMRAAM является американской всепогодной ракетой средней дальности. Она предназначена для поражения цели, находящейся за пределами прямой видимости. Длина ракеты – около 3,7 м, диаметр – 18 см, вес – 152 кг.

В настоящее время на авиабазе Эмари близ Таллина размещены французские самолеты. Испанцы и португальцы дислоцируются в Литве на авиабазе Зокняй.

23.08.2018
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