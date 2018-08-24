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24.08.2018
ТАСС

РКС совместно с организациями Роскосмоса разрабатывает перспективные ракеты

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Здание госкорпорации "Роскосмос"
Здание госкорпорации "Роскосмос".
Источник: © Михаил Терещенко/ТАСС

Заместитель гендиректора холдинга Евгений Нестеров отметил, что после того, как Роскосмос откажется от ракет "Протон", вывод полезной нагрузки на орбиту не остановится

КУБИНКА /Московская область/, 23 августа. /ТАСС/. Холдинг "Российские космические системы" (РКС) совместно с другими организациями Роскосмоса участвует в проектировании перспективных ракет-носителей. Об этом в эфире телеканала "Звезда" на форуме "Армия-2018" сообщил заместитель гендиректора холдинга Евгений Нестеров.

"Мы сейчас совместно с нашими головными организациями проектируем борта под то, что будет в перспективе у Роскосмоса как носители", - рассказал он.

При этом, по его словам, после того, как Роскосмос окончательно откажется от ракет "Протон", вывод полезной нагрузки на орбиту не остановится. "У нас есть другие ракеты-носители, программы Роскосмоса не пострадают. Мы имеем "Союз-2", в перспективе - "Ангара", "Союз-5", поэтому все задачи по выводу полезной нагрузки на орбиту будут решены в полном объеме", - рассказал он.

Ранее на форуме "Армия-2018" глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что производство ракет-носителей "Протон-М" завершится в 2020-2021 годах, эксплуатация этих ракет завершится в 2025 году. По его словам, у госкорпорации есть контракты на 20 ракет.

Международный военно-технический форум "Армия-2018" проходит в подмосковной Кубинке 21-26 августа. На выставке представлено более 26 тыс. образцов вооружения и военной техники.

23.08.2018
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принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Продукция
Ангара
Протон-(К)М
Компании
РКC
Роскосмос
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Рогозин Дмитрий
Проекты
АРМИ-20XX
Союз-2 РН
Союз-5 РН
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