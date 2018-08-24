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24.08.2018
ТАСС

Индонезия в ближайшее время закажет у России самоходные пушки "Спрут-СДМ1"

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Спрут-СДМ1
«Спрут-СДМ1» - сила и мощь.
Источник: http://www.tplants.com/

Сообщается, что "Рособоронэкспорт" в ближайшее время заключит контракт с властями Индонезии

КУБИНКА /Московская область/, 23 августа. /ТАСС/. Индонезия в ближайшее время закажет у России самоходные противотанковые пушки "Спрут-СДМ1", сообщил в четверг в эфире телеканала "Звезда" исполнительный директор "Курганмашзавода", разработавшего и выпускающего машину, Петр Тюков.

"Мы на выставке ("Армия-2018" - прим. ТАСС) представили несколько образцов, которые обладают высоким экспортным потенциалом. Это наш  "Спрут", который может быть и десантируемым, и плавающим, у него очень хорошая вооруженная составляющая. Наш броневичок очень удачный получился, на который уже с индонезийцами в ближайшее время "Рособоронэкспорт" заключит контракт", - сказал Тюков.

"Может быть, на него посмотрят наши военные после того, как иностранные заказчики его купят", - добавил он.

Ранее "Рособоронэкспорт" сообщил об интересе, который проявил к "Спрут-СДМ1" ряд стран Юго-Восточной Азии.

"Спрут-СДМ1" предназначен для обеспечения огневой поддержки, борьбы с бронетехникой, уничтожения опорных пунктов и оборонительных сооружений, ведения войсковой разведки и боевого охранения. Машина оснащена пушкой калибра 125 мм, спаренным пулеметом калибра 7,62 мм и дистанционно управляемой пулеметной установкой такого же калибра.

23.08.2018
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принадлежат ТАСС
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Страны
Индонезия
Россия
Продукция
2С25 Спрут-СД
Компании
Курганмашзавод
РОЭ
Проекты
АРМИ-20XX
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