Войти
24.08.2018
ТАСС

Источник: первые несколько десятков танков Т-90М поступят в войска в 2019 году

226
0
+1
Танк Т-90М
Танк Т-90М.
Источник: © Сергей Бобылев/ТАСС

Ранее ожидалось, что первый батальонный комплект танков будет передан оборонному ведомству в 2018 году

КУБИНКА /Московская область/, 23 августа. /ТАСС/. Первые несколько десятков модернизированных танков Т-90М поступят в российские войска в 2019 году. Об этом сообщил ТАСС в кулуарах форума "Армия-2018" источник в военном ведомстве.

"В 2019 году на вооружение российской армии поступит первая партия глубокомодернизированных танков Т-90М в количестве нескольких десятков штук", - сказал собеседник агентства.

Контракт на поставку в войска глубоко танков Т-90М был подписан между Минобороны и "Уралвагонзаводом" (УВЗ) на Международном военно-техническом форуме "Армия-2017". Танк Т-90М получил новое бортовое оборудование и двигатель, последнюю версию динамической защиты "Реликт". Ранее ожидалось, что первый батальонный комплект Т-90М будет передан Минобороны в этом году.

Как сообщили ранее ТАСС в УВЗ, Т-90М по итогам учений "Запад-2017" значительно превзошел по боевой эффективности Т-90А.

Международный военно-технический форум "Армия-2018" проходит в подмосковной Кубинке 21-26 августа.

23.08.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Реликт ДЗ
Т-90 "Владимир"
Компании
Уралвагонзавод
Проекты
АРМИ-20XX
Военные учения
Похожие новости
23.08.2018
Т-90М на учениях превзошел по боевой эффективности Т-90А
23.08.2018
"Уралвагонзавод": Т-90М на учениях значительно превзошел по боевой эффективности Т-90А
04.06.2018
"Терминатор": в строй из забвения
28.12.2017
Выбор РИА Новости: самые ожидаемые события в военной сфере 2018 года
22.11.2017
"Танки Ламанша" - Т-80 снова в строю
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 24.08 05:38
  • 115
Стоящая на вооружении российской армии бронетехника отлично себя проявляет, нужды в переходе на новое поколение нет - Борисов
  • 24.08 05:28
  • 2
ВДВ могут получить перспективный вертолет к 2026 году
  • 24.08 05:10
  • 11
Ударный вертолет Ми-28НЭ получил новые ракеты и авиабомбы
  • 24.08 05:07
  • 1
Тульское КБП начало разработку гражданской версии винтовки ОСВ-96 калибра 12,7 мм
  • 24.08 04:58
  • 677
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 24.08 04:52
  • 9
ВМФ нужно не менее 18 фрегатов и 36 корветов
  • 24.08 04:40
  • 2
В России начались испытания управляемых снарядов для зенитной самоходки
  • 23.08 23:15
  • 6
Дальневосточные верфи построят для Минобороны шесть "Каракуртов"
  • 23.08 22:54
  • 2
На "Армии-2018" впервые показали шлем-невидимку
  • 23.08 22:46
  • 3
Источник: два строившихся для ВМФ России фрегата достроят для Индии
  • 23.08 22:44
  • 7382
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 23.08 21:19
  • 1
Первые девять танков и БМП на платформе "Армата" поступят в войска в 2018 году
  • 23.08 20:46
  • 4
Минобороны и "Сухой" заключили контракт на поставку двух Су-57
  • 23.08 20:33
  • 18
Минобороны и РСК "МиГ" подписали контракт на поставку шести МиГ-35
  • 23.08 20:04
  • 8
Глава Рособоронэкспорта ожидает "африканский прорыв" на переговорах в рамках форума "Армия-2018"