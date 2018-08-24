Источник: первые несколько десятков танков Т-90М поступят в войска в 2019 году

Ранее ожидалось, что первый батальонный комплект танков будет передан оборонному ведомству в 2018 году

КУБИНКА /Московская область/, 23 августа. /ТАСС/. Первые несколько десятков модернизированных танков Т-90М поступят в российские войска в 2019 году. Об этом сообщил ТАСС в кулуарах форума "Армия-2018" источник в военном ведомстве.

"В 2019 году на вооружение российской армии поступит первая партия глубокомодернизированных танков Т-90М в количестве нескольких десятков штук", - сказал собеседник агентства.

Контракт на поставку в войска глубоко танков Т-90М был подписан между Минобороны и "Уралвагонзаводом" (УВЗ) на Международном военно-техническом форуме "Армия-2017". Танк Т-90М получил новое бортовое оборудование и двигатель, последнюю версию динамической защиты "Реликт". Ранее ожидалось, что первый батальонный комплект Т-90М будет передан Минобороны в этом году.

Как сообщили ранее ТАСС в УВЗ, Т-90М по итогам учений "Запад-2017" значительно превзошел по боевой эффективности Т-90А.

Международный военно-технический форум "Армия-2018" проходит в подмосковной Кубинке 21-26 августа.