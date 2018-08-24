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24.08.2018
РИА Новости

Ракетоносцы Ту-95МС получат улучшенные двигатели

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Стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95МС. Архивное фото
Стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95МС. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Александр Вильф

МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Госкорпорация "Ростех" создает новую модификацию самого мощного в мире турбовинтового двигателя НК-12 для стратегического бомбардировщика-ракетоносца Ту-95МС, говорится в сообщении, поступившем в РИА Новости.

"Благодаря модернизированной силовой установке (нынешней), самолет, который за габариты, скорость и ударную мощь называют "Крылатым медведем", существенно усилил летно-технические характеристики, в том числе увеличил дальность полета", - указано в релизе.

Сейчас Ту-95МС с новым двигателем проходит государственные испытания Министерства обороны России.

"Создание этого двигателя - еще один значимый шаг на пути к масштабному переоснащению российской армии и боевой авиации. НК-12МПМ обеспечивает новый уровень характеристик знаменитого "Крылатого медведя", который до сих пор остается самым быстрым в мире турбовинтовым самолетом", - цитируется в релизе индустриальный директор кластера вооружений "Ростеха" Сергей Абрамов.

По его словам, при создании двигателя использованы инновационные конструкторские решения, которые "делают ракетоносец еще более мощным, быстрым и эффективным". Абрамов подчеркнул, что уровень российских разработок в сфере турбовинтовых двигателей по-прежнему недосягаем для иностранных конкурентов.

Двигатель НК-12МПМ разработки самарского ПАО "Кузнецов" (входит в "Ростех") - это модификация НК-12МП, самого мощного в мире (15 000 лошадиных сил) серийного турбовинтового двигателя. Он позволяет улучшить взлетные характеристики самолета, увеличить грузоподъемность и дальность полета.

В новой силовой установке используются улучшенные винты, уровень вибраций от двигателя уменьшился почти вдвое, заявляют разработчики.

23.08.2018
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Страны
Россия
Продукция
НК-12
Ту-95
Компании
Минoбороны РФ
Ростех
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