Ветрогенераторы и солнечные батареи помогут сэкономить электроэнергию в технополисе "Эра"

Генерал-майор Олег Васильченко сообщил, что в прогулочной зоне установят "умные" лавочки с доступом к интернету и USB-зарядками, работающими от солнечных батарей

КУБИНКА /Московская область/, 23 августа. /ТАСС/. Ветрогенераторы и солнечные панели буду установлены в военном технополисе "Эра" в Анапе для экономии электроэнергии, прогулочные зоны будут оборудованы "умными" лавочками. Об этом в четверг сообщил начальник технополиса генерал-майор Олег Васильченко.

"В технополисе создаются комфортные условия как для проживания молодых ученых, так и для их работы. Например, в прогулочной зоне предусмотрены так называемые умные лавочки с доступом к интернету и USB-зарядками, работающими от солнечных батарей", - рассказал Васильченко.

"Передвижение по территории будет осуществляться на современных экологичных электромобилях и электросамокатах, а энергию, потребляемую высокотехнологичнными объектами, помогут сэкономить ветрогенераторы и солнечные панели", - добавил генерал.

Он отметил, что "Эра" - это уникальная структура, не имеющая прямых аналогов в РФ, которая сочетает в себе функции научной и образовательной организации, опытного производства и тестового полигона. "Одна из главных задач технополиса - проведение широкомасштабных научных исследований в области искусственного интеллекта в интересах Минобороны. Инфраструктура технополиса состоит из четырех секторов: научно-исследовательский, научно- производственный, образовательный и жилой сектор со спортивно-оздоровительным комплексом", - рассказал Васильченко.

По словам генерала, одна из задач технополиса - вовлечь молодых, перспективных специалистов в интересную и сложную деятельность по опережающему развитию оборонного потенциала России."В этих целях для работы в технополисе сформированы четыре научные роты по восьми приоритетным направлениям современной науки", - сообщил генерал.

"Совместная работа военных специалистов, гражданских ученых и конструкторов позволит реализовать полный инновационный цикл - от идеи до ее реализации на единой научно-исследовательской и производственной базе. Это обеспечит сокращение времени на разработку и внедрение инновационных проектов и технологий", - подчеркнул Васильченко.