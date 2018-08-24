Ростех: новые двигатели для Ту-95МС увеличат его дальность и нагрузку

Кроме того, новая модификация двигателя сможет вдвое снизить уровень вибрации от моторов

КУБИНКА /Московская область/, 23 августа. /ТАСС/. Новая модификация двигателя НК-12 для российских стратегических бомбардировщиков Ту-95МС позволит увеличить дальность и нагрузку этих самолетов, а также почти вдвое снизить уровень вибрации от моторов. Об этом сообщили журналистам в четверг в пресс-службе госкорпорации Ростех.

"Двигатель НК-12МПМ разработки Самарского ПАО "Кузнецов" (входит в ОДК [Объединенную двигателестроительную корпорацию], Ростех) является модификацией НК-12МП, самого мощного в мире (15 000 л. с.) серийного турбовинтового двигателя. Он позволяет улучшить взлетные характеристики самолета, увеличить грузоподъемность и дальность полета бомбардировщика- ракетоносца. В новой силовой установке используются более мощные винты, созданные НПП "Аэросила", при этом благодаря новым конструкторским решениям уровень вибраций от двигателя уменьшился почти в два раза", - говорится в сообщении, поступившем в ТАСС.

"В настоящее время самолет Ту-95МС с НК-12МПМ проходит государственные испытания Министерства обороны РФ", - уточнили в Ростехе.