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24.08.2018
ТАСС

Ростех: новые двигатели для Ту-95МС увеличат его дальность и нагрузку

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Ту-95МС
Ту-95МС.
Источник: Минобороны РФ

Кроме того, новая модификация двигателя сможет вдвое снизить уровень вибрации от моторов

КУБИНКА /Московская область/, 23 августа. /ТАСС/. Новая модификация двигателя НК-12 для российских стратегических бомбардировщиков Ту-95МС позволит увеличить дальность и нагрузку этих самолетов, а также почти вдвое снизить уровень вибрации от моторов. Об этом сообщили журналистам в четверг в пресс-службе госкорпорации Ростех.

"Двигатель НК-12МПМ разработки Самарского ПАО "Кузнецов" (входит в ОДК [Объединенную двигателестроительную корпорацию], Ростех) является модификацией НК-12МП, самого мощного в мире (15 000 л. с.) серийного турбовинтового двигателя. Он позволяет улучшить взлетные характеристики самолета, увеличить грузоподъемность и дальность полета бомбардировщика- ракетоносца. В новой силовой установке используются более мощные винты, созданные НПП "Аэросила", при этом благодаря новым конструкторским решениям уровень вибраций от двигателя уменьшился почти в два раза", - говорится в сообщении, поступившем в ТАСС.

"В настоящее время самолет Ту-95МС с НК-12МПМ проходит государственные испытания Министерства обороны РФ", - уточнили в Ростехе.

23.08.2018
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принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Продукция
НК-12
Ту-95
Компании
Аэросила НПП
Минoбороны РФ
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