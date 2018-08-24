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24.08.2018
ТАСС

Военный инновационный технополис "Эра" принял первые 30 проектов

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу, президент РФ Владимир Путин, заместитель министра обороны РФ Павел Попов и директор военного инновационного технополи
Министр обороны РФ Сергей Шойгу, президент РФ Владимир Путин, заместитель министра обороны РФ Павел Попов и директор военного инновационного технополис "Эра" Федор Дедус во время презентации технополиса "Эра" в Кремле.
Источник: © Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Генерал-майор Олег Васильченко сообщил, что до конца 2018 года планируется получить первые результаты исследований и разработок

КУБИНКА /Московская область/, 23 августа. /ТАСС/. Около 30 проектов уже реализуются в военном технополисе "Эра", по результатам завершения которых будет спрогнозировано его дальнейшее развитие. Об этом в четверг сообщил начальник технополиса генерал-майор Олег Васильченко.

"В настоящее время в технополисе уже реализуется около трех десятков проектов. Это работы, которые выполняются совместно с научно-исследовательскими организациями и вузами Минобороны, а также во взаимодействии с ведущими предприятиями ОПК, вузами и организациями академической науки", - сказал Васильченко.

"До конца года планируется получить первые результаты реализуемых исследований и разработок, и на их примере мы сможем предварительно оценить эффективность деятельности созданной структуры, кадровых решений, а также прогнозировать дальнейшее развитие технополиса", - подчеркнул генерал.

Он также рассказал, что сайт "Эры" активно используется для конкурсного отбора инновационных идей - на ресурсе предусмотрена возможность подачи заявки на выполнение инициативных проектов на базе технополиса.

"На данный момент через форму открытой заявки поступило более четырех десятков заявок на реализацию инновационных проектов. Используя ресурс технополиса, любое предприятие с интересной разработкой может получить путевку в жизнь или найти новые ниши для дальнейшего развития", - заключил начальник.

23.08.2018
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