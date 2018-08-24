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24.08.2018
РИА Новости

Медведев назвал Курскую битву одним из величайших сражений ВОВ

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Битва на Курской дуге. Архивное фото
Битва на Курской дуге. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Ф. Левшин

МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил жителей Курской области с 75-й годовщиной победы в Курской битве, назвав ее одним из величайших сражений Великой Отечественной войны, сообщается на сайте правительства РФ.

"Поздравляю вас с 75-й годовщиной победы в Курской битве. Эта битва - одно из величайших сражений Великой Отечественной войны. В кровопролитных боях наши войска нанесли огромные потери противнику, окончательно подорвали его наступательную мощь", - говорится в сообщении.

Премьер также отметил, что Курская битва продемонстрировала всему миру волю советского народа к победе, мужество и героизм наших солдат и офицеров. И сегодня мы отдаем дань уважения и благодарности всем, кто, не жалея жизни, защищал Родину от немецко-фашистских захватчиков. Склоняем головы перед павшими героями. Чествуем ветеранов и тружеников тыла. Они выстояли в самые страшные годы, защитили страну, подарили будущее нам и нашим детям. Мы всегда будем помнить об их подвиге.

"От всей души желаю вам мира, крепкого здоровья и благополучия", - добавляется в сообщении.

23.08.2018
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Страны
Германия
Россия
Персоны
Медведев Дмитрий
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