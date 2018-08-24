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24.08.2018
РИА Новости

Минобороны закупило несколько ремонтных машин на базе "Арматы"

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Т-16
Бронированная ремонтно-эвакуационная машина Т-16 на платформе "Армата".
Источник: АО "Уральское конструкторское бюро транспортного машиностроения" / gurkhan.blogspot.ru

КУБИНКА (Московская область), 23 авг - РИА Новости. Контакт на поставку "Уралвагонзаводом" Минобороны 132 танков Т-14 и БМП Т-15 включает поставку нескольких тяжёлых бронированных ремонтно-эвакуационных машин Т-16 на базе платформы "Армата", сообщил РИА Новости высокопоставленный источник в оборонно-промышленном комплексе.

Бронированная ремонтно-эвакуационная машина Т-16 оснащена грузоподъёмным краном и тяговой лебёдкой. Она предназначена для эвакуации повреждённых бронемашин и их ремонта в условиях боя, в том числе танков "Армата".

"В контракт, помимо танков и БМП, входит также поставка бронированных ремонтно-эвакуационных машин Т-16", - сказал источник.

По его словам, речь идет о "небольшом числе" таких бронемашин. Это будет первая поставка именно этих машин в войска.

В среду Минобороны России подписало контракт о закупке у "Уралвагонзавода" 132 боевых машин Т-14 и Т-15 на платформе "Армата". Первые девять поступят уже в этом году, а весь контракт будет выполнен до конца 2021 года, сообщил после подписания документа замминистра обороны Алексей Криворучко.

23.08.2018
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Россия
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Небо РЛК
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