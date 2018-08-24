Серийное производство новой модификации Ми-8 планируют начать в 2020 году

КУБИНКА (Московская область), 23 авг - РИА Новости. Конструкторское бюро Миля разрабатывает в интересах ВДВ РФ вертолет Ми-8АМТШ-ВН, серийное производство которого планируется начать в 2020 году, заявил в четверг исполнительный директор Московского вертолетного завода имени Миля Сергей Романенко.

Прототип вертолета представлен на закрытой экспозиции форума "Армия-2018".

"В инициативном порядке ПАО "Вертолеты России" ведет работы по созданию нового десантного вертолета на базе Ми-8АМТШ - Ми-8АМТШ-ВН. На базе всем известного вертолета, который очень хорошо зарекомендовал себя в Сирии, создается две машины. Первая модификация предназначена для повышения транспортер-десантной составляющей ВДВ", - сказал Романенко в ходе круглого стола.

Второй вариант - Ми-8АМТШ-ВН - получит больше вооружений, эта машина предназначена для огневой поддержки десантников.

По словам топ-менеджера, серийное производство машины в легкой модификации планируется начать на Улан-удэнском вертолетном заводе в 2020 году, тяжелой версии - в первой половине 2021 года.

Как отметил модератор круглого стола, в рамках тактических учений "Восток-2018" планируется задействовать Ульяновскую бригаду ВДВ, которая проведет эксперимент" по применению десантных вертолетов, по итогам которого руководство Воздушно-десантных войск уточнят требования к новой машине.