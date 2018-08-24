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24.08.2018
ИноСМИ

NewsOne (Украина): Парад в Киеве должен вызвать "землетрясение" в Кремле

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Военный парад по случаю 25-летней годовщины со Дня Независимости Украины
Военный парад по случаю 25-летней годовщины со Дня Независимости Украины.
Источник: © Пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

Депутат Верховной рады Украины от «Блока Петра Порошенко» Олег Барна в эфире телеканала NewsOne заявил, что в Кремле может произойти «землетрясение» из-за военного парада в Киеве, который состоится 24 августа в День независимости Украины. Между тем, ранее сообщалось, что в Киеве во время репетиции парада по случаю Дня независимости ЗРК «Бук» врезался в здание бизнес-центра, а «новейший» созданный украинским военно-промышленным комплексом в единственном экземпляре специально под стандарт НАТО танк Т-84-120 «Ятаган» и вовсе задымился и заглох из-за отказа двигателя.

Депутат Верховной рады Украины от "Блока Петра Порошенко" Олег Барна и депутат от ВО "Батькивщина"Вадим Ивченко рассказали о ходе подготовки к военному параду, который должен состоятся в Киеве 24 августа в День независимости Украины.

В частности, Ивченко прокомментировал курьезы, которые произошли во время подготовки парада. "Бывают курьезы, но мне хочется верить, что это единичный случай. Если посмотреть, что происходило, когда завозили эту технику, то в Киеве были ливни, дожди и тогда "Бук" врезался в один из магазинов торгового центра в центре города. Поэтому хочется верить, что такая ситуация только на параде, а оружие эффективно работает на линии столкновения. Но то, что мы увидели на полигоне в Ровенской области, когда взорвался миномет и погибли люди, то это значит, что не все в порядке в нашей армии", - отметил гость программы. Кроме того, он заявил, что в Министерстве обороны неэффективно используют бюджетные деньги.

Олег Барна в свою очередь заявил, что украинская армия сейчас способна противостоять "сильнейшей армии Европы". "Нам есть чем похвастаться. Парад - это измерение патриотизма всех граждан, которые хотят увидеть боеспособность нашей армии. Я думаю, что марш наших военных и грохот нашей бронетехники должен вызвать землетрясение в Кремле", - заявил гость программы. Также нардеп заявил, что вместо танков сейчас гораздо выгоднее и эффективнее использовать противотанковые комплексы, например, "Джавелин". "Танки отыгрывают далеко не первую роль. Преимущество отдается дальнобойной артиллерии, системам ПВО и авиации", - добавил он.

23.08.2018
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Россия
Украина
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