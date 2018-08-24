Роскосмос создаст для лунных миссий новый Центр управления полетами

При его формировании могут быть использованы наработки холдинга "Российские космические системы"

КУБИНКА /Московская область/, 23 августа. /ТАСС/. Роскосмос сформирует отдельный Центр управления полетами (ЦУП) для программ по освоению естественного спутника Земли. Об этом стало известно в ходе посещения гендиректором госкорпорации Дмитрием Рогозиным стенда холдинга "Российские космические системы" (РКС) на форуме "Армия - 2018".

"Эти задельные вещи [наработки холдинга РКС по системам управления спутниками] могут быть использованы при формировании ЦУПа, который мы будем делать под лунную программу?", - обратился Рогозин к заместителю гендиректора холдинга Евгению Нестерову.

"Сегодня мы многие решения ГЛОНАСС с генконструктором системы перекладываем в те решения, которые будут связаны с будущими лунными задачами. Все ляжет в основу", - отметил Нестеров.

Российская лунная программа на первом этапе предполагает изучение естественного спутника Земли с помощью автоматических миссий. В частности, как отмечал ранее Рогозин, программа начнется с запуска в 2021 году автоматической станции "Луна-25". Позже к спутнику Земли должны отправится аппараты "Луна-26", "Луна-27" и в 2025 году - "Луна-28", которая должна будет доставить на Землю лунный грунт.

После завершения автоматических миссий ранее предполагалось строить ближе к одному из полюсов Луны базу, которая должна состоять из целого ряда лабораторий и регулярно посещаться космонавтами. При новом руководстве Роскосмоса статус базы пока не обговаривался.

Кроме того, рассматривается возможность участия России в проекте NASA по созданию обитаемой окололунной станции Deep Space Gateway.