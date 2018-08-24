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24.08.2018
ТАСС

Ракета Vega вывела на орбиту спутник Aeolus для исследования климата Земли

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Запуск ракеты-носителя Vega
Запуск ракеты-носителя Vega.
Источник: © EPA-EFE/Stephane Corvaja / ESA HANDOUT

Новый орбитальный аппарат будет использовать революционные лазерные технологии для измерения скорости ветров, отметили в Европейском космическом агентстве

ПАРИЖ, 23 августа. /ТАСС/. Ракета-носитель легкого класса Vega успешно доставила на орбиту в ночь на четверг европейский спутник Aeolus, предназначенный для исследования климата на Земле. Выведение аппарата на расчетную высоту подтвердили в пресс- службе Европейского космического агентства (ЕКА), которое выступило заказчиком запуска.

Ракета стартовала с космодрома в Куру (Гвианский космический центр, ГКЦ) в Латинской Америке в 18:20 по местному времени (00:20 мск). "Спустя 55 минут верхняя ступень ракеты Vega доставила Aeolus на орбиту, контакт [с аппаратом] был установлен через наземную станцию Тролль в Антарктике в 00:30 по Центральноевропейскому времени (01:30 мск - прим. ТАСС) 23 августа", - уточнили в ЕКА.

Новый орбитальный аппарат, отметили в агентстве, "будет использовать революционные лазерные технологии для измерения скорости ветров на земном шаре и будет играть ключевую роль в изучении принципов работы атмосферы". Кроме того, как рассчитывают ученые, спутник позволит выполнять более точные прогнозы погоды на Земле.

"Aeolus является квинтэссенцией того, что называется аппаратом для исследования Земли, - отметил после успешного запуска генеральный директор ЕКА Йоханн-Дитрих Вернер. - Он заполнит пробел в наших познаниях о том, как функционирует планета, и продемонстрирует, как передовые технологии могут применяться в космосе".

Первоначально запуск Vega с космодрома ГКЦ должен был состояться во вторник, однако старт был отложен на сутки из- за неблагоприятных метеоусловий. Как объяснили тогда в компании Arianespace, обслуживающей старты с этой площадки во Французской Гвиане, пуску помешал сильный ветер в районе стартовой площадки.

Aeolus получил свое название в честь Эола - полубога из древнегреческой мифологии, который был повелителем ветров и властелином воздушной стихии. Измерительные приборы аппарата должны позволить ученым исследовать взаимосвязь между ветрами, давлением и влажностью в земной атмосфере. Наиболее инновационным инструментом, установленным на Aeolus, в ЕКА называют лазерный сканер, который будет посылать в атмосферу пучки ультрафиолетовых лучей для сбора данных о ветрах на Земле. Контролировать деятельность спутника будут специалисты ЕКА из европейского центра управления полетами в Дармштадте - в ближайшие месяцы они будут заниматься отладкой аппарата перед началом его полноценной работы.

23.08.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
Гвиана
Греция
США
Франция
Компании
Arianespace
ESA (ЕКА)
Проекты
Ariane РН
Арктика
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