"Прогресс МС-08" покинул МКС

Вход корабля в атмосферу запланирован на 30 августа

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Грузовой космический корабль "Прогресс МС-08" отстыковался от Международной космической станции (МКС), его вход в плотные слои атмосферы Земли запланирован на 30 августа. Об этом в четверг сообщили в ЦНИИмаш.

"Прогресс МС-08" находился в составе МКС с 11 февраля 2018 года.

"В соответствии с программой полета Международной космической станции, 23 августа 2018 года транспортный грузовой корабль "Прогресс МС-08" отстыковался от российского сегмента МКС", - говорится в сообщении.

Корабль в 05:16 мск отделился от стыковочного узла российского служебного модуля "Звезда". В 05:19 мск включилась двигательная установка корабля, он был отведен на безопасное расстояние от орбитальной станции.

"Планом полета транспортного грузового корабля предусмотрены сход с орбиты и его затопление 30 августа 2018 года. По расчетам специалистов службы баллистико-навигационного обеспечения Центра управления полетами, маршевый двигатель "Прогресса МС-08" будет включен на торможение в 04:23:27 мск", - отмечается в сообщении.

Спустя три минуты двигатель завершит работу и корабль начнет сход с околоземной орбиты. В 04:58 "Прогресс МС-08" войдет в атмосферу Земли. Падение несгораемых элементов конструкции корабля произойдет в 05:07 мск в несудоходном районе Тихого океана, сообщили в ЦНИИмаш.