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24.08.2018
ТАСС

Минобороны опубликовало рассекреченные документы, посвященные 75-летию Курской битвы

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Битва на Курской дуге
Битва на Курской дуге. 1943 год.
Источник: РИА Новости / Иван Шагин

Среди документов, в частности, директива Ставки Верховного главнокомандования об утверждении плана освобождения Харькова

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Уникальные исторические документы, посвященные 75-летию годовщины разгрома немецко-фашистских захватчиков в Курской битве, опубликованы на официальном сайте Минобороны России.

"Особое место в ряду рассекреченных документов занимает директива Ставки Верховного главнокомандования об утверждении плана освобождения Харькова - одной из финальных точек стратегического наступления войск Красной армии на Курской дуге. В этом документе, несмотря на гриф "особой важности", имена военачальников легендируются, - исключалась любая возможность утечки. Согласно документу, координация действий 4-х фронтов в сражениях на Курской дуге сосредоточивалась в руках таинственных личностей - "товарищей Юрьева и Александрова". Под этими фамилиями в директиве фигурируют советские маршалы Георгий Жуков и Александр Василевский", - говорится в сообщении, поступившем в ТАСС.

Также на портале Минобороны опубликован документ о разъяснительной работе командования Брянского фронта с бойцами о способах борьбы с новейшим немецким тяжелым танком "Тигр". В боях на Курском выступе нашими войсками были опровергнуты утверждения о их неуязвимости. "В числе 1539 вражеских танков, подбитых и уничтоженных частями Красной армии, находится большое количество пресловутых "тигров", - говорится в обнародованном документе.

По информации Минобороны, оперативным отделом Центрального фронта был составлен фотоальбом "Артиллерия в борьбе с танками и самоходными орудиями противника с 5 по 31 июля 1943 года", где представлены результаты деятельности артиллеристов: поврежденная советскими снарядами военная техника и фортификационные сооружения вермахта не подлежали восстановлению.

В разделе наградных материалов опубликованы документальные свидетельства о героизме красноармейцев. "Так, например, из справки политотдела 6-й гвардейской армии от 10 июля 1943 года следует, что представляемый к званию Героя Советского Союза наводчик "сорокапятки" ефрейтор Бисарев уничтожил не только 26 немецких танков, но также, будучи раненым, продолжил обстрел фашисткой пехоты", - отмечено в документе.

Курская битва началась 5 июля с наступления ударных немецких группировок на Курск из районов Орла и Белгорода. Последовавшие за этим события историки разделяют на Курскую оборонительную (5 - 23 июля), Орловскую (12 июля - 18 августа) и Белгородско-Харьковскую (3 - 23 августа) наступательные операции. В одной из крупнейших битв в истории Второй мировой войны с обеих сторон принимали участие более 4 млн человек, были задействованы около 70 тыс. орудий и минометов, свыше 13 тыс. танков и самоходных орудий, 12 тыс. боевых самолетов. Курская битва стала одним из ключевых сражений войны.

23.08.2018
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принадлежат ТАСС
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Страны
Германия
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Боев Сергей
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