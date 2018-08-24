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24.08.2018
ТАСС

Глава Генштаба ВС РФ проводит инспекцию Восточного военного округа

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Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ - первый заместитель министра обороны РФ Валерий Герасимов
Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ - первый заместитель министра обороны РФ Валерий Герасимов.
Источник: © Михаил Климентьев/ТАСС

Валерий Герасимов, в частности, проверит подготовку к масштабным маневрам "Восток-2018"

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов находится с инспекционной поездкой в Восточном военном округе. Об этом ТАСС сообщили в Минобороны.

"По прибытии во Владивосток начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов заслушал доклад командующего Тихоокеанским флотом адмирала Сергея Авакянца о действиях сил в море и на полигонах в рамках внезапной проверки войск Восточного военного округа, - отметили в военном ведомстве. Герасимову были показаны эпизоды специального учения с подразделениями материально-технического обеспечения, которые проводятся в ходе подготовки к масштабным маневрам "Восток-2018".

В частности главе Генштаба продемонстрировали действия подразделений военной полиции по пресечению диверсионно-террористического акта против объектов портовой инфраструктуры.

Герасимов наблюдал также за действиями моряков в акватории Амурского залива по размагничиванию кораблей (процесс уменьшения намагниченности корпуса судна для снижения вероятности его подрыва на минах - прим. ТАСС), тушению пожара на танкере, корабельной погрузке ракетного оружия. Также он осмотрел корабль измерительного комплекса "Маршал Крылов" (в частности, ведет запись телеметрии ракетных пусков - прим. ТАСС).

Учения "Восток-2018" пройдут в августе-сентябре. В них примут участие Восточный и Центральный военные округа, Северный флот, ВДВ, Дальняя и Военно-транспортная авиация. Также будут задействованы органы управления и подразделения Народно-освободительной армии Китая и Вооруженные силы Монголии. Маневры станут беспрецедентным по масштабам, сообщил ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу.

23.08.2018
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