Атаку дронов отразили в ходе проверки боеготовности в Приамурье

В отражении нападения участвовали специалисты радиоэлектронной борьбы, расчеты зенитно-ракетного комплекса "Оса" и переносных ЗРК "Игла"

БЛАГОВЕЩЕНСК, 23 августа. /ТАСС/. Учения по комплексной безопасности в рамках проверки боеготовности, в ходе которых был отражен налет разведывательных и ударных беспилотных летательных аппаратов, прошли в Амурской области, сообщает в четверг пресс-служба Восточного военного округа.

"На аэродроме Украинка в Амурской области состоялось учение по организации комплексной безопасности в рамках внезапной проверки боевой готовности. На практике отработаны вопросы отражения налета разведывательных и ударных беспилотных летательных аппаратов и диверсионных групп", - говорится в сообщении.

Для отражения атаки были задействованы специалисты радиоэлектронной борьбы, расчеты зенитно-ракетного комплекса "Оса" и переносных ЗРК "Игла". В качестве беспилотников использовались квадрокоптеры промышленного производства с муляжами гранат. Также было отработано предотвращение более десяти различных диверсий условных террористов.

Авиабаза Украинка находится в Серышевском районе в 26 км севернее Белогорска. На вооружении - стратегические бомбардировщики Ту-95МС.