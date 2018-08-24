Источник: ударный беспилотник "Охотник" впервые поднимется в воздух в сентябре

Аппарат совершит серию "подскоков" на взлетно-посадочной полосе, уточнил собеседник агентства в авиапромышленной отрасли

КУБИНКА /Московская область/, 23 августа. /ТАСС/. Российский тяжелый ударный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) "Охотник", который в части искусственного интеллекта станет прототипом истребителя 6-го поколения, впервые поднимется в воздух в сентябре 2018 года. Об этом сообщил ТАСС в кулуарах выставки "Армия-2018" источник в авиапромышленности.

"В сентябре "Охотник" впервые поднимется в воздух: будет совершена серия "подскоков" на взлетно-посадочной полосе (аппарат будет отрываться от земли на несколько метров и сразу садиться - прим. ТАСС). Эти тесты не станут полноценным полетом, но позволят безопасно проверить поведение БПЛА и работу его системы управления на начальном этапе взлета", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что ранее аппарат выполнял на "взлетке" только руления.

Собеседник отметил, что полные взлет, полет и посадка аппарата должны состояться в 2019 году. На сегодняшний день, добавил источник, с "Охотником" "ведутся различные электронные испытания".

Как сообщил ранее ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе, российская концепция истребителя 6-го поколения до конца не сформирована, но уже сейчас можно выделить главный признак - отсутствие летчика и способность автономно выполнять любые боевые задачи. "В этой части - искусственного интеллекта и автономности - "Охотник" будет прототипом истребителя 6-го поколения ", - отмечал собеседник агентства.

По открытым данным, "Охотник" выполнен с применением технологии стелс, имеет аэродинамическую схему "летающее крыло" (отсутствует хвостовое оперение), взлетная масса аппарата достигает 20 т. По неподтвержденной информации, беспилотник имеет реактивный двигатель и сможет развивать скорость около 1000 км/ч. Контракт на разработку "Охотника" был подписан между военным ведомством и компанией "Сухой" в 2011 году. Первый макет БПЛА для проведения наземных испытаний был создан в 2014 году.