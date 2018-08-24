Войти
24.08.2018
ТАСС

"Умные" беспилотники применили на учениях миротворцев под Самарой

212
0
0
Подготовка к запуску БПЛА "Леер-3"
Подготовка к запуску БПЛА "Леер-3" с аэродинамически забрасываемым передатчиком помех с абонентским терминалом сотовой связи стандарта GSM во время тактико-специальных занятий с подразделениями радиоэлектронной борьбы.
Источник: РИА Новости/Павел Лисицын

Их использовали для выведения из строя дистанционных взрывных устройств и средств связи условного противника

САМАРА, 23 августа. /ТАСС/. Беспилотники нового формата "Леер-3" применили на учениях миротворцев на Рощинском полигоне в Самарской области в рамках внезапной проверки боеготовности сил Центрального военного округа, сообщает в четверг пресс-служба округа.

"Беспилотники новейшей модификации были использованы для выведения из строя дистанционных взрывных устройств и средств коммуникации представителей незаконных вооруженных формирований. С помощью "умных" беспилотных летательных аппаратов были определены свои и чужие средства передачи информации, установлены передатчики помех и зоны глушения сотовой связи", - говорится в сообщении.

Использование этих дронов позволило миротворцам решать задачу, не прибегая к детальной инженерной разведке местности, отметили в пресс-службе.

Проверка боеготовности войск Центрального и Восточного военного округов, соединений ВДВ, дальней и военно-транспортной авиации проводится с 20 по 25 августа по решению Верховного главнокомандующего Владимира Путина в преддверии масштабных учений "Восток-2018". 20 августа по тревоге были подняты более 1,5 тыс. миротворцев в Самарской области.

Каждый комплекс "Леер-3" состоит из трех беспилотников "Орлан-10" с пунктом управления, установленном на грузовике "Камаз-5350". Новые дроны способны не только передавать информацию, но и выполнять функции вышек сотовой связи, а также подавлять GSM-сети.

23.08.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
Леер-3
Орлан-10
Компании
КАМАЗ
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
Проекты
БПЛА
Военные учения
Похожие новости
28.09.2016
Хроника пикирующих бомбардировщиков
11.05.2016
Дополнительная нагрузка
05.02.2016
Специалисты БЛА и РЭБ Южного военного округа осваивают новейший комплекс «Леер-3»
22.09.2015
Россия показала «Центр» силы
10.08.2018
Грузинский урок российской армии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 24.08 05:38
  • 115
Стоящая на вооружении российской армии бронетехника отлично себя проявляет, нужды в переходе на новое поколение нет - Борисов
  • 24.08 05:28
  • 2
ВДВ могут получить перспективный вертолет к 2026 году
  • 24.08 05:10
  • 11
Ударный вертолет Ми-28НЭ получил новые ракеты и авиабомбы
  • 24.08 05:07
  • 1
Тульское КБП начало разработку гражданской версии винтовки ОСВ-96 калибра 12,7 мм
  • 24.08 04:58
  • 677
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 24.08 04:52
  • 9
ВМФ нужно не менее 18 фрегатов и 36 корветов
  • 24.08 04:40
  • 2
В России начались испытания управляемых снарядов для зенитной самоходки
  • 23.08 23:15
  • 6
Дальневосточные верфи построят для Минобороны шесть "Каракуртов"
  • 23.08 22:54
  • 2
На "Армии-2018" впервые показали шлем-невидимку
  • 23.08 22:46
  • 3
Источник: два строившихся для ВМФ России фрегата достроят для Индии
  • 23.08 22:44
  • 7382
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 23.08 21:19
  • 1
Первые девять танков и БМП на платформе "Армата" поступят в войска в 2018 году
  • 23.08 20:46
  • 4
Минобороны и "Сухой" заключили контракт на поставку двух Су-57
  • 23.08 20:33
  • 18
Минобороны и РСК "МиГ" подписали контракт на поставку шести МиГ-35
  • 23.08 20:04
  • 8
Глава Рособоронэкспорта ожидает "африканский прорыв" на переговорах в рамках форума "Армия-2018"