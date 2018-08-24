"Умные" беспилотники применили на учениях миротворцев под Самарой

Подготовка к запуску БПЛА "Леер-3" с аэродинамически забрасываемым передатчиком помех с абонентским терминалом сотовой связи стандарта GSM во время тактико-специальных занятий с подразделениями радиоэлектронной борьбы.

Их использовали для выведения из строя дистанционных взрывных устройств и средств связи условного противника

САМАРА, 23 августа. /ТАСС/. Беспилотники нового формата "Леер-3" применили на учениях миротворцев на Рощинском полигоне в Самарской области в рамках внезапной проверки боеготовности сил Центрального военного округа, сообщает в четверг пресс-служба округа.

"Беспилотники новейшей модификации были использованы для выведения из строя дистанционных взрывных устройств и средств коммуникации представителей незаконных вооруженных формирований. С помощью "умных" беспилотных летательных аппаратов были определены свои и чужие средства передачи информации, установлены передатчики помех и зоны глушения сотовой связи", - говорится в сообщении.

Использование этих дронов позволило миротворцам решать задачу, не прибегая к детальной инженерной разведке местности, отметили в пресс-службе.

Проверка боеготовности войск Центрального и Восточного военного округов, соединений ВДВ, дальней и военно-транспортной авиации проводится с 20 по 25 августа по решению Верховного главнокомандующего Владимира Путина в преддверии масштабных учений "Восток-2018". 20 августа по тревоге были подняты более 1,5 тыс. миротворцев в Самарской области.

Каждый комплекс "Леер-3" состоит из трех беспилотников "Орлан-10" с пунктом управления, установленном на грузовике "Камаз-5350". Новые дроны способны не только передавать информацию, но и выполнять функции вышек сотовой связи, а также подавлять GSM-сети.