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24.08.2018
ТАСС

Ростех создал комплекс "Серп" для уничтожения беспилотников в городе

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БЛА боевиков «Исламского государства»
Демонстрация различных боевых и разведывательных беспилотников боевиков «Исламского государства», изъятых в Мосуле.
Источник: Telegram-канал Directorate4

Комплекс использует поле, создаваемое теле- и радиопередающими центрами

КУБИНКА /Московская область/, 23 августа. /ТАСС/. Холдинг "Росэлектрорика" (входит в госкорпорацию "Ростех") создал новый комплекс "Серп" для борьбы с беспилотниками в условиях плотной городской застройки.

Об этом сообщили в среду журналистам в Ростехе в рамках форума "Армия-2018".

"Система "Серп"... обеспечивает автоматическое сопровождение и подавление бортовой аппаратуры дронов на расстоянии до 20 км. Система "Серп" может вывести из строя малогабаритные дроны, летящие на предельно малых высотах в условиях плотной городской застройки", - сообщили в госкорпорации.

В Ростехе уточнили, что "Серп" не имеет активного передатчика и использует поле, создаваемое теле- и радиопередающими центрами.

23.08.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Ростех
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