В России начались испытания управляемых снарядов для зенитной самоходки

Опытный образец выполненной на основе БМП-3 боевой машины 2С38 самоходного зенитного артиллерийского комплекса по ОКР "Деривация-ПВО" с 57-мм автоматической пушкой в подготавливаемой экспозиции Международного военно-технического форума "Армия-2018" в парке "Патриот". Кубинка (Московская область), 17.08.2018.

Гендиректор ЦНИИ "Буревестник" Григорий Закаменных уточнил, что речь идет об управлении временем подрыва снаряда на всей траектории полета

КУБИНКА /Московская область/, 23 августа. /ТАСС/. Испытания управляемых снарядов для новейшей самоходной зенитной артиллерийской установки "Деривация-ПВО" проходят в России. Об этом сообщил ТАСС гендиректор компании - разработчика машины ЦНИИ "Буревестник" (в составе группы "Уралвагонзавод" входит в Ростех) Григорий Закаменных на выставке "Армия-2018".

"Снаряды в настоящее время проходят предварительные испытания", - сказал он.

Закаменных уточнил, что речь идет об управлении временем подрыва снаряда на всей траектории полета. "Снаряд летит по баллистической траектории, она не корректируется, но время взрыва можно задать", - пояснил гендиректор, добавив, что корректируемых снарядов с изменяемой траекторией в этом калибре (57 мм) создавать не планируется.

Гендиректор отметил, что применение управляемых снарядов позволит "Деривации-ПВО" "выстроить" дорожку из осколочных взрывов над траншеей противника, причем время детонации боеприпасов будет задано системой управления огнем с точностью до миллисекунды. Также самоходка может выстроить "вертикальную стену" из взрывов для уничтожения, например, средств воздушного нападения.

Другой специализированный снаряд "Деривации" - многофункциональный с дистанционным взрывателем. Для этого снаряда с помощью так называемого программатора время детонации устанавливается в момент выстрела, и его уже нельзя изменить в полете. Самоходка также применяет обычные бронебойные и осколочно-фугасные снаряды.

Впервые на "Армии"

"Деривация-ПВО" с орудием 57-мм впервые демонстрируется в рамках форума "Армия-2018". Артустановка предназначена для уничтожения беспилотников, крылатых ракет, ракет класса "воздух - поверхность", самолетов тактической авиации, вертолетов огневой поддержки. "Зенитная установка также способна эффективно бороться с реактивными снарядами систем залпового огня, уничтожать легкобронированные наземные и надводные цели, а также живую силу, в том числе - укрытую в зданиях или сооружениях легкого типа", - сообщили в УВЗ. В состав комплекса "Деривация-ПВО" входят боевая машина, транспортно-загрузочная и ремонтная машины, а также комплект боеприпасов.

Как рассказали в УВЗ, комплекс способен работать в любое время суток и погоду и защищен от оптического и радиоэлектронного противодействия. "Машина способна обнаруживать, сопровождать и поражать цели как самостоятельно, так и по данным с центрального командного пункта. Для ликвидации каждой конкретной мишени "умная" установка будет индивидуально подбирать наиболее эффективный боеприпас", - добавили в корпорации.

Международный военно-технический форум "Армия-2018" проходит в Кубинке 21-26 августа.