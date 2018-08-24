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24.08.2018
РИА Новости

В Подмосковье форум "Армия-2018" откроется для всех посетителей

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Танки Т-90 и самоходная артиллерийская установка Мста-С во время динамической экспозиции на форуме Армия-2018
Танки Т-90 и самоходная артиллерийская установка Мста-С во время динамической экспозиции на форуме Армия-2018.
Источник: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

КУБИНКА (Московская область), 22 авг - РИА Новости. Международный военно-технический форум "Армия-2018" открывается для всех посетителей в пятницу: гости смогут увидеть новейшие образцы российских вооружений и трофейную технику сирийских террористов, сообщает пресс-центр форума.

"С 24 по 26 августа жители и гости столицы смогут посетить международный военно-технический форум "Армия-2018". Традиционно главной площадкой форума стал конгрессно-выставочный центр "Патриот", а также аэродром Кубинка, полигон Алабино и озеро Комсомольское", - говорится в сообщении.

Как уточнили организаторы, наибольший интерес представляет выставка "Армия России - завтра". Здесь посетители смогут увидеть новейшие и перспективные образцы вооружения и военной техники: танк "Армата", бронемашину Т-15 с новым боевым модулем, самоходную артиллерийскую установку "Коалиция-СВ", бронетранспортер "Бумеранг", боевую машину пехоты "Курганец", боевую машину "Тор-М2ДТ", зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1", армейские снегоходы.

"Гости форума увидят более тысячи экспонатов на специальной выставке трофейной техники, захваченной у террористов в Сирии", - рассказали в пресс-центре. По их данным, на форуме покажут мощь российского вооружения, военной и специальной техники в формате шоу "Вежливые люди".

"В этом году перед трибунами зрителей развернется настоящая военная операция - боевая стрельба из всех видов вооружения, действия десантно-штурмовых групп, преодоление препятствий колесной и гусеничной техникой. Тем временем в небе над Кубинкой высший пилотаж покажут авиационные группы "Стрижи", "Русские Витязи", "Беркуты", а также пилотажная группа из Китая "Первое Августа", - уточняется в сообщении. Будут открыты стрелковые галереи, среди которых пневматический тир, тир для стрельбы из малокалиберного оружия, а также тиры "Антитеррор", "Легендарный Калашников", "Оружие победы" и "Снайпер". Желающие смогут ознакомиться с образцами стрелкового оружия, пройти обучение, а также попробовать силы в практической стрельбе.

Международный военно-технический форум "Армия-2018" проходит с 21 по 26 августа в конгрессно-выставочном центре "Патриот", на аэродроме Кубинка, полигоне Алабино и озере Комсомольском. Помимо Подмосковья с пятницы открытые динамические показы форума "Армия-2018" пройдут в военных округах и на Северном флоте. Программой форума предусмотрены дни массового посещения с 24 по 26 августа.

23.08.2018
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Страны
Китай
Россия
Сирия
Продукция
2С36 Коалиция-СВ
96К6 Панцирь-С1
Tор-М2
Армата
Бумеранг
Проекты
АРМИ-20XX
СФ
Тор ЗРК
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