Лошади привезли боеприпасы на горные учения мотострелков в Туве
КАРА-ХААК (Республика Тыва), 23 авг - РИА Новости. Тонны боеприпасов привезли на лошадях на горные учения мотострелков в Туве, сообщила пресс-служба Центрального военного округа.
"В рамках внезапной комплексной проверки боеготовности на учениях горной отдельной мотострелковой бригады 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа, которые проходят на полигоне Кара-Хаак в Республике Тыва, вьючно-транспортная рота соединения впервые доставила мотострелкам более пяти тонн груза с боеприпасами по горной местности", - говорится в сообщении.
Отмечается, что "свыше 20 лошадей за сутки доставили около пяти тонн груза, преодолев маршрут длиной более 15 километров".
Пресс-служба добавляет, что в учениях задействованы около 200 военнослужащих горной бригады.
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