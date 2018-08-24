Войти
24.08.2018
РИА Новости

Спецслужбы СНГ провели тренинг по выявлению "спящих ячеек" террористов

185
0
0
Бишкек. Архивное фото
Бишкек. Архивное фото.
Источник: © Sputnik / Табылды Кадырбеков

МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Спецслужбы СНГ провели в Киргизии совместный тренинг по выявлению "спящих ячеек" международных террористических организаций, говорится в сообщении антитеррористического центра СНГ, поступившем в РИА Новости.

Тренинг проведен в рамках подготовки к совместному антитеррористическому учению компетентных органов государств-участников СНГ "Иссык-Куль-Антитеррор-2018", которое пройдет в сентябре на территории семи государств Содружества - в Армении, Белоруссии, Казахстане, Киргизии, России, Таджикистане и Узбекистане. Заключительный этап состоится на территории Киргизии.

"В процессе практического занятия рассмотрены содержание и порядок учебных задач учения, отработаны алгоритмы межгосударственного и межведомственного взаимодействия при проведении мероприятий по выявлению и пресечению деятельности "спящих ячеек" международных террористических организаций", - говорится в сообщении.

Участниками тренировки проанализированы возможности имеющихся в арсенале спецслужб и правоохранительных органов СНГ информационных систем коллективного пользования.

В тренинге приняли участие представители органов безопасности и специальных служб стран, на территории которых пройдут учения, а также органов СНГ - Совета Командующих пограничными войсками, Совета руководителей органов финансовых разведок, Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными видами преступлений.

23.08.2018
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Армения
Белоруссия
Казахстан
Киргизия
Россия
Таджикистан
Узбекистан
Проекты
Военные учения
ИТ
Похожие новости
22.08.2018
Первая ласточка: Иран похвастался истребителем
20.08.2018
Су-30СМ: секрет успеха
06.08.2018
Путин подписал закон о замене военных кафедр в вузах учебными центрами
01.08.2018
Для генералов создали Центр военных игр
31.07.2018
Неравенство в соцгарантиях сотрудников Росгвардии и МВД устранено
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 24.08 05:57
  • 9
В России идут испытания боевого экзоскелета
  • 24.08 05:38
  • 115
Стоящая на вооружении российской армии бронетехника отлично себя проявляет, нужды в переходе на новое поколение нет - Борисов
  • 24.08 05:28
  • 2
ВДВ могут получить перспективный вертолет к 2026 году
  • 24.08 05:10
  • 11
Ударный вертолет Ми-28НЭ получил новые ракеты и авиабомбы
  • 24.08 05:07
  • 1
Тульское КБП начало разработку гражданской версии винтовки ОСВ-96 калибра 12,7 мм
  • 24.08 04:58
  • 677
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 24.08 04:52
  • 9
ВМФ нужно не менее 18 фрегатов и 36 корветов
  • 24.08 04:40
  • 2
В России начались испытания управляемых снарядов для зенитной самоходки
  • 23.08 23:15
  • 6
Дальневосточные верфи построят для Минобороны шесть "Каракуртов"
  • 23.08 22:54
  • 2
На "Армии-2018" впервые показали шлем-невидимку
  • 23.08 22:46
  • 3
Источник: два строившихся для ВМФ России фрегата достроят для Индии
  • 23.08 22:44
  • 7382
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 23.08 21:19
  • 1
Первые девять танков и БМП на платформе "Армата" поступят в войска в 2018 году
  • 23.08 20:46
  • 4
Минобороны и "Сухой" заключили контракт на поставку двух Су-57
  • 23.08 20:33
  • 18
Минобороны и РСК "МиГ" подписали контракт на поставку шести МиГ-35