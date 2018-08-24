Российских силовиков начнут вооружать ружьями "Пищаль" в 2019 году

КУБИНКА, 23 авг - РИА Новости. Концерн "Автоматика" (входит в Ростех) в начале 2019 года начнет серийные поставки радиоэлектронных ружей "Пищаль", предназначенных для подавления систем навигации и связи беспилотников, в интересах российских силовиков, сообщил РИА Новости представитель концерна.

"В начале 2019 года начнем серийные поставки "Пищали" в интересах силовых структур РФ, сейчас идет подготовка к масштабному производству на Калужском электромеханическом заводе", - сказал собеседник агентства.

По его словам, ружье "Пищаль" было испытано в реальных боевых условиях и показало отличные результаты. "За время испытаний в июле было успешно отражено более 20 налетов беспилотников", - уточнил представитель концерна.

"Пищаль" представляет собой радиоэлектронное ружье массой три килограмма, способное обнаружить цель и подавить ее навигацию и связь на всех возможных частотах.