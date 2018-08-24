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24.08.2018
РИА Новости

Российских силовиков начнут вооружать ружьями "Пищаль" в 2019 году

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Переносной комплекс радиоэлектронной борьбы Пищаль. Архивное фото
Переносной комплекс радиоэлектронной борьбы Пищаль. Архивное фото.
Источник: © Пресс-служба Концерна "Автоматика" (Ростех)

КУБИНКА, 23 авг - РИА Новости. Концерн "Автоматика" (входит в Ростех) в начале 2019 года начнет серийные поставки радиоэлектронных ружей "Пищаль", предназначенных для подавления систем навигации и связи беспилотников, в интересах российских силовиков, сообщил РИА Новости представитель концерна.

"В начале 2019 года начнем серийные поставки "Пищали" в интересах силовых структур РФ, сейчас идет подготовка к масштабному производству на Калужском электромеханическом заводе", - сказал собеседник агентства.

По его словам, ружье "Пищаль" было испытано в реальных боевых условиях и показало отличные результаты. "За время испытаний в июле было успешно отражено более 20 налетов беспилотников", - уточнил представитель концерна.

"Пищаль" представляет собой радиоэлектронное ружье массой три килограмма, способное обнаружить цель и подавить ее навигацию и связь на всех возможных частотах.

23.08.2018
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Россия
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БПЛА
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