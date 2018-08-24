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24.08.2018
Интерфакс-АВН

"Панцирь" получит новую модификацию для борьбы с беспилотниками

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Комплекс ПВО "Панцирь-С"
Комплекс ПВО "Панцирь-С".
Источник: rg.ru

Москва. 23 августа. ИНТЕРФАКС - "Высокоточные комплексы" разрабатывают модификацию зенитного комплекса "Панцирь", специализированную для борьбы с беспилотниками, сообщил "Интерфаксу" заместитель гендиректора компании по внешнеэкономической деятельности Сергей Михайлов.

"Есть "Панцирь" для внутреннего потребления, называется он "Панцирь-С", и для внешнего это "Панцирь-С1". Сейчас работы идёт по созданию варианта "Панцирь-С1М", который будет лучше по характеристикам, будет расширен типаж поражаемых целей. Уже в течение 3-4 лет мы замечаем использование большого количества беспилотных летательных аппаратов. А это совершенно другая тактика применения и совершенно другие машины. Большие комплексы неэффективны в данном случае, и нужны именно такие, которые смогут работать по большому количеству малоразмерных объектов", - сказал С.Михайлов.

По его словам, радиус действия нового "Панциря" увеличится до 30 км.

В материалах на сайте госзакупок говорится, что приёмочные испытания опытного образца комплекса "Панцирь-С1М" планируется завершить до декабря 2019 года.

Тендер на проведение испытаний разместило Конструкторское бюро приборостроения им. Академика А. Г. Шипунова. Исполнителем работ является войсковая часть 15644. На сайте министерства обороны РФ указывается, что к части с данным номером относится полигон "Капустин Яр".

Приемочные испытания продукции, согласно госстандартам проводятся с целью оценки определенных техзаданием характеристик продукции, проверки и подтверждения соответствия опытного образца продукции требованиям техзадания в условиях, максимально приближенных к условиям реальной эксплуатации.

В течение года Минобороны РФ сообщало о 10 атаках на российские военные объекты в Сирии с помощью беспилотников. По данным военного ведомства, все они были успешно отражены, в том числе, с помощью комплекса "Панцирь-С".

Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь" предназначен для ближнего прикрытия гражданских и военных объектов от всех современных и перспективных средств воздушного нападения в любой погодно-климатической и радиоэлектронной обстановке днем и ночью. Комплекс может осуществлять защиту обороняемого объекта от наземных и надводных угроз. Радиус действия комплекса составляет 20 километров.

23.08.2018
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принадлежат Интерфакс-АВН
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Страны
Россия
Сирия
Продукция
96К6 Панцирь-С1
Компании
Высокоточные комплексы
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