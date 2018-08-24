Испытания российского неандроидного косморобота должны начаться в 2019 году - разработчик

Кубинка (Московская область). 23 августа. ИНТЕРФАКС - Центральный научно-исследовательский и опытно-конструкторский институт робототехники и технической кибернетики (ЦНИИ РТК) начал создание первой опытной модели косморобота, сообщил "Интерфаксу" директор - генеральный конструктор ЦНИИ РТК Александр Лопота.

"Работа идёт, в конце года часть "железа" уже будет собрана, мы надеемся, что со следующего года мы приступим к испытаниям", - сказал А.Лопота на Международном военно-техническом форуме "Армия-2018".

Он отметил, что в ходе производства первого образца конструкция машины не претерпела принципиальных изменений, а выявления отклонения оперативно исправляются, что позволяет совершенствовать конструкцию.

Источники питания для робота разрабатывает краснодарское предприятие "Сатурн".

"Источники питания будут класса "space approved" - космической квалификации", - сказал А.Лопота.

В декабре прошлого года глава ЦНИИ РТК рассказал "Интерфаксу", что опытный образец косморобота начнут создавать в 2018 году.

"Рассчитываем, что проект будет завершён в 2020 году", - сказал А.Лопота 13 декабря 2017 года.

Он отметил, что на Международную космическую станцию (МКС) косморобот может полететь в том же году.

"Мы рассчитываем, что это 2020 год. Но здесь мы зависим от реализации Федеральной космической программы. Как только наше космическое агентство (госкорпорация "Роскосмос") будет готово, мы предоставим наше изделие", - отметил тогда А.Лопота.

Он сообщил, что косморобот предназначен для работы в открытом космосе на обшивке МКС, он будет передвигаться по такелажным элементам, которые закрепят на корпусе станции.

"Облик уже определён, это неандроидный функциональный робот с большим количеством степеней свободы, запланированы три манипулятора, механизм для ориентации, система технического зрения, будет много камер, система supervision", - сообщил А.Лопота.

Он отметил, что космороботом можно будет управлять как с космической станции, так и с Земли. Технически он будет способен работать в автономном режиме, однако этой функцией в космосе пользоваться не будут.

"Это вопросы безопасности: сегодня на МКС нельзя использовать полностью автономные роботизированные механизмы", - сказал глава ЦНИИ РТК.