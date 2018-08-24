"Калашников" разработал новый электромотоцикл для Минобороны

Ижевск. 23 августа. ИНТЕРФАКС-АВН - АО "Концерн "Калашников" (входит в ГК "Ростех") представило на форуме "Армия-2018" электрический мотоцикл SM-1 для министерства обороны России, сообщает ресурс "Калашников.Медиа" в четверг.

"Мотоцикл развивает скорость до 90 км/ч с запасом хода до 150 км. Он оснащен бесщеточным двигателем постоянного тока с водяным охлаждением", - говорится в сообщении.

Уточняется, что длина мотоцикла составляет 2,2 м, высота - 1,3 м, база - 1,5 м. Используется аккумуляторная батарея li-ion, lifepo4. Задняя подвеска - маятниковая с центральным пружинно-гидравлическим амортизатором. передняя - телескопическая вилка перевернутого типа.

"Мотоцикл SM-1 - это развитие технологии, которая была представлена на прошлогоднем форуме "Армия-2017", - говорится также в сообщении медиаресурса.

Концерн "Калашников" - крупнейший российский производитель боевого автоматического и снайперского оружия, управляемого вооружения. Сегмент гражданской продукции включает охотничьи ружья, спортивные винтовки, станки, инструмент, электромотоциклы и электроавтомобили.