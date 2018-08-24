Подводная охота

Россия потеряла ядерную ракету, ее нашли в Америке. Что произошло на самом деле?

Американский телеканал CNBC, ссылаясь на источники, знакомые с неким отчетом разведки США, заявил о готовящейся Россией миссии по извлечению со дна Баренцева моря крылатой ракеты с ядерной энергетической установкой "Буревестник", которая якобы утонула в ходе неудачных испытаний. Что в действительности означает подобное сообщение СМИ?

Вспоминая "Курск"

Из контекста новости американского СМИ понятно, что испытания "Буревестника" могли проводиться на архипелаге Новая Земля, предположительно, на полуострове Панькова Земля Южного острова. Согласно CNBC, в операции по спасению "Буревестника", якобы утерянного в ноябре 2017 года, планируется задействовать три корабля, один из которых предназначен для работы с радиоактивными материалами. Телеканал отмечает, что извлечение ракеты позволит России получить практический опыт для выполнения подобных операций в ходе будущих испытаний такого оружия.

Ракета "Буревестник". Источник: mil.ru

CNBC пишет, что конкретных сроков запуска миссии нет, а секретный отчет не содержит каких-либо сведений о потенциальных рисках для здоровья и окружающей среды, связанных с возможным повреждением ЯЭУ. Телеканал приводит мнение директора информационного проекта о ядерных вооружениях Федерации американских ученых Ганса Кристенсена, который считает, что радиоактивные утечки при падении ракеты неизбежны. Впоследствии эксперт дал интервью The Verge, где отметил сложность и опасность возможной операции. Кристинсен вспомнил опыт России по подъему атомной подлодки К-141 "Курск", который был осуществлен при технической поддержке нидерландской компании Mammoet.

От Сирии к Арктике

Автор американского издания The Drive Джозеф Тревитик полагает, что для спасения "Буревестника" может быть задействовано океанографическое исследовательское судно "Янтарь", выступающее носителем обитаемых автономных глубоководных аппаратов "Русь" (с глубиной погружения до шести километров) и "Консул" (6270 метров), а также допускающее, вероятно, размещение аппаратов "Мир" (с глубиной погружения до 6,5 километра).

Океанографическое исследовательское судно "Янтарь" проекта 22010, подчиняющееся Главному управлению глубоководных исследований (ГУГИ) Министерства обороны Российской Федерации, прибыло в Североморск после 11-месячного похода, 09.06.2018. Источник: Министерство обороны России

Эксперт отмечает, что в июле 2018 года Королевский ВМФ Великобритании заметил на "Янтаре", пересекающем пролив Ла-Манш, робота Tiger производства компании Saab Seaeye, рассчитанного на работу на глубине до километра. Данный аппарат неоднократно использовался частными компаниями для работы на участках, подвергшихся особо сильному радиоактивному загрязнению. Именно "Янтарь" принимал участие в марте 2017 года в операции по извлечению бортового оборудования истребителей Су-33 и МиГ-29КР, утерянных Россией в ноябре и декабре 2016 года в Средиземном море. Еще раньше, в октябре 2016 года, данное судно было замечено вблизи сирийского побережья в районе расположения подводных линий связи.

После сообщения CNBC в сети обратили внимание на необычные перемещения российских кораблей в районе архипелага Новая Земля. В частности, канадский аналитик Стеффан Уоткинс заметил, что научно-исследовательское судно "Академик Примаков", предназначенное для геолого-разведочных работ на арктическом шельфе, находясь в Карском море восточнее Новой Земли, выполнило ряд необычных маневров. Тревитик допускает, что подобные перемещения связаны с поисками "Буревестника", который в действительности мог затонуть в Баренцевом море. В дальнейшем Уоткинс заметил другие необычные, на его взгляд, перемещения российских кораблей вблизи Новой Земли, в том числе в районе полуострова Панькова Земля.

В конечном итоге, если оставить в стороне вопрос о реальности "Буревестника" в той форме, в которой его существование заявляется официальными российскими лицами, стоит обратить внимание на то, что ключевая роль в поисках утерянной крылатой ракеты, если информация CNBC соответствует реальности, будет отводиться именно "Янтарю".

Показания различаются

В мае 2018 года CNBC уже заявлял об испытаниях "Буревестника". Тогда телеканал также ссылался на источники, напрямую знакомые с некоторым секретным отчетом. Согласно информации, полученной CNBC, в период с ноября 2017 года по февраль 2018 года Россия провела четыре испытания "Буревестника", каждый из которых завершился сбоем. Самый короткий тест длился всего четыре минуты, за которые ракета пролетела восемь километров. Самый долгий полет — 35 километров за более чем две минуты, завершился потерей управления ракетой и ее падением.

Там же упоминается, что полет "Буревестника", разрабатываемого с начала 2000-х годов, проходит в два этапа. На первом ракета разгоняется бензиновым двигателем, тогда как на втором ее движение обеспечивает ЯЭУ. CNBC пишет, что проведенные испытания не достигли этапа запуска ЯЭУ и потому провалились. Телеканал отмечает, что на подобных испытаниях "Буревестника" настаивали кремлевские чиновники, которые пренебрегли мнением инженеров, заявлявших о недостаточной готовности ракеты к проведению подобных тестов.

Комментируя новость CNBC о неудачных пусках "Буревестника", член экспертного совета коллегии ВПК России Виктор Мураховский предположил, что телеканал в действительности имел ввиду бросковые испытания ракеты — когда полноразмерное изделие вылетает из пусковой шахты, пролетает несколько километров без включения основного двигателя и совершает плановое падение на землю (или в море).

Также стоит отметить, что информация CNBC противоречит заявлению президента России Владимира Путина, который в марте 2018 года, впервые рассказывая о разработке "низколетящей малозаметной крылатой ракеты, несущей ядерную боевую часть, с практически неограниченной дальностью, непредсказуемой траекторией полета и возможностью обхода рубежей перехвата", отметил успешность проводимых работ.

Что видно

Главный научный сотрудник 12-го Центрального НИИ Минобороны Сергей Перцев, в июле 2018 года комментируя видео с "Буревестником", заявил, что на основе уточненных требований совершенствуется конструкция ракеты и проводятся наземные испытания, а также ведется подготовка к летным тестам усовершенствованных образцов. При этом комплекс проводимых работ, отметил представитель военного ведомства, позволит перейти к созданию нового стратегического комплекса ядерного оружия.

Согласно данным из открытых источников, основанным на анализе спутниковых снимков, одна из боевых позиций "Буревестника" строилась с 2014 по 2016 годы на полигоне Капустин Яр (Астраханская область). Площадка, пишет блог bmpd, использовалась для первых испытаний крылатой ракеты, не оснащенной ЯЭУ. Сегодня полигон участвует в отработке компонентов комплекса и обучении военного персонала, а в дальнейшем именно на его территории, вероятнее всего, будет развернуто опытно-боевое дежурство стратегического комплекса с "Буревестником".

Реакция Москвы

В Кремле в ответ на сообщение CNBC заявили, что не располагают информацией о неудачном испытании ракеты с ЯЭУ и посоветовали обратиться за комментариями к экспертам Минобороны России. Главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко в беседе с РИА Новости посчитал новость американского телеканала, появившуюся во время форума Армия-2018, специально "срежиссированным вбросом, за которым стоят те структуры Пентагона, которые проводят информационные операции в киберпространстве".

Олег Иванов