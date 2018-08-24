"Мы знаем, за что воюем": Порошенко сделал громкое обещание

Порошенко пообещал сделать украинскую армию сильнейшей в Европе‍

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что украинская армия станет одной из самых сильных в Европе. Такое обещание он сделал в преддверии военного парада в Киеве, запланированного на конец августа. Между тем эксперты скептически оценивают состояние вооруженных сил Украины.

По словам президента Украины Петра Порошенко, сейчас украинские власти "полностью перестраивают" всю систему вооруженных сил, чтобы привести ее к стандартам НАТО. Он также обратился к российским властям, заявив, что они не смогут остановить "евроатлантическую интеграцию нашего государства".

"Наша армия будет одной из самых сильных в Европе, потому что украинцы на сегодняшний день твердо знают, за что они воюют", - сказал Порошенко в эфире украинского телеканала NewsOne. При этом он отметил, что для достижения этой цели необходимо сделать "много работы".

В настоящее время численность армии Украины составляет 255 тыс. солдат и офицеров. Согласно данным ежегодного рейтинга военной мощи Global Firepower, в 2016 году армия Украины заняла 30-е месте в мире по боевой мощи.

Для создания армии у Украины был мощный задел - именно на территории этой страны оказалась большая часть военного имущества советской армии. На высоких постах в советской армии было немало украинцев, многие из которых стали строить новую армию страны. В то же время военные признавали, что до конфликта на востоке Украины власть уделяла мало внимания ВСУ.

Ранее министр по вопросам "временно оккупированных" территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрий Грымчак рассказал, что состояние армии Украины улучшается. По словам замминистра, за последние два года Киев "много чего изменил" в армии. Изменения, согласно заявлению Грымчака, касаются оснащения и оружия украинской армии, а ситуация в ВСУ "несравнима" с 2014 годом.

Правда, такие оценки разделяют не все. Экс-министр обороны Украины Анатолий Гриценко заявил, что вооруженные силы страны сейчас пребывают в крайне плохом состоянии - как в финансовом плане, так и в отношении боевых кондиций. По словам военного, о бедственном состоянии украинской армии говорит уже тот факт, что офицерам и солдатам приходится покупать запчасти к автомобилям и расходные материалы за свой счет.

По его словам, в армии отсутствует квалифицированный командующий состав, в связи с чем уже было подано множество рапортов об увольнении. Кроме того, Гриценко отметил высокий уровень коррупции в ВСУ. Так, по словам военного, во время отбора в Винницкой области на миротворческую миссию в Конго в африканскую страну направили не "нормальных офицеров", а двоечников и троечников, которые дали взятку.

В настоящее время украинская армия пытается создавать новое вооружение для армии, однако испытывает проблемы с этим. Недавно следовавший на генеральную репетицию военного парада ко Дню независимости Украины 24 августа украинский танк Т-84-120 "Ятаган" заглох и задымился посреди дороги. Это основной боевой танк, разработанный в 2000 году украинским КБ ХКБМ им. Морозова. Пока он существует лишь в единственном экземпляре.

На военном параде, который пройдет 24 августа в Киеве, украинские власти планируют продемонстрировать новый ракетный комплекс. Однако сотрудник "Южного машиностроительного завода" имени А.М. Макарова" (Южмаш) Алексей Василенко назвал предстоящий показ "фейком".

По утверждению работника "Южмаша", новые образцы военной техники, которые украинские власти планируют показать на параде в Киеве, не существуют "ни в железе, ни в рабочей документации". В частности, Василенко упомянул оперативно-тактический ракетный комплекс (ОТРК) "Сапсан" и другой разрабатываемый на Украине ракетный комплекс - "Гром".

В свою очередь, Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов заявил, что ракеты украинского производства не только не уступают российским, но и превосходят их. К такому выводу он пришел после того, как ознакомился с новыми разработками ракетного вооружения в киевском конструкторском бюро "Луч".

"Для нас принципиально важно, что ракеты КБ "Луч" не только не уступают, а по своим боевым возможностям лучше, чем аналогичное оружие российского производства", - сказал Турчинов.

Отдел "Армия"