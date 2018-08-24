"У них больше войск": в НАТО считают, что не угрожают России

НАТО заявило, что не угрожает России

НАТО заявило, что своим расширением на восток не угрожает России, а только поддерживает свою обороноспособность. Так Североатлантический альянс ответил на слова российского лидера Владимира Путина, несколькими часами ранее указавшего на увеличение количества военной техники и контингента у границ России.

Официальный представитель НАТО Оана Лунгеску заявила, что действия альянса в Восточной Европе являются "оборонительными" и не угрожают безопасности России.

Так она ответила на слова российского лидера Владимира Путина, несколькими часами ранее указавшего на увеличение количества военной техники и контингента у границ России.

Лунгеску сказала, что действия атлантического военного блока являются "оборонительными, соразмерными и соответствующими международным обязательствам", передает ФАН.

"НАТО развернуло военный контингент в количестве 4 тыс. человек в восточной части альянса, чтобы сдерживать возможную агрессию. Этот военный контингент не может сравниться с силами, развернутыми Россией", - указала она.

О приближении западных войск к российским границам Путина сообщил в ходе совместной пресс-конференции с президентом Финляндии Саули Ниинистё в своей резиденции Бочаров ручей в Сочи.

"Мы не выдвигаем наши воинские контингенты куда-то вдали от наших границ к странам НАТО. А военная инфраструктура НАТО движется к нашим границам. Увеличивается количество личного состава, техники вблизи наших границ. Проводится все больше и больше учений, и вот сейчас намечено очень большое учение НАТО прямо здесь, в непосредственной близости от нас, в том числе в районе Балтики", - указал российский лидер.

Он добавил, что Москва вынуждена реагировать на такие маневры Североатлантического альянса.

"Конечно, мы должны смотреть, что там происходит, укреплять нашу инфраструктуру.

Мы должны реагировать на то, что у наших границ, в непосредственной близости появляются элементы американской системы противоракетной обороны. Обращаю ваше внимание на то, что это не просто противоракетные системы. Это такие системы, которые могут использоваться и для пусков ракет средней дальности", - детализировал президент России.

Он также добавил, что приветствует предложение президента Финляндии по снижению любой напряженности, в том числе - касаемо полетов боевой авиации.

"Международная организация гражданской авиации выработала определенные правила, но на военную авиацию это не распространяется, это носит рекомендательный характер. Мы готовы обсуждать это с нашими партнерами по НАТО, но они от этого отказываются. Думаем, что это неконструктивная позиция, мы надеемся на то, что она будет изменена", - подытожил Путин.

Неделей ранее министр обороны Норвегии Франк Бекке-Дженсен сообщил о достигнутой с США договоренности о расширении до 700 человек контингента американской морской пехоты, размещенного на территории страны.

"Я рад сообщить, что власти США и Норвегии договорились расширить ротационную подготовку и увеличить количество учений для подразделений корпуса морской пехоты США. В итоге действие соглашения будет продлено после 2018 года, договоренность может включать до 700 американских пехотинцев", - сказал глава военного ведомства.

Ожидается, что дополнительный контингент прибудет в Норвегию осенью 2018 года. В договоре оговаривается, что продление ротационного присутствия должно оказать позитивный эффект на развитие вооруженных сил Норвегии. Тогда же

министерство обороны Литвы проинформировало о создании в городе Казлу-Руда первого в прибалтийском регионе военного авиаполигона. Согласно имеющейся информации, военный объект будет находиться в 60 км от российской границы.

Его строительство должно окончиться осенью 2018 года. Реализацией проекта занимается в том числе инженерное подразделение ВВС США - RED HORSE. Финансирование проекта взяла на себя Европейская инициатива США по предоставлению гарантий безопасности (ERI).

В аннотации ведомства уточнялось, что на отвечающем стандартам НАТО полигоне будет осуществляться подготовка военных кадров для ВВС, а также отработка самолетами ударов по наземным мишеням.

В начале нынешнего месяца председатель правительства РФ Дмитрий Медведев предостерег Грузию от вступления в НАТО.

"Это может привести "к страшному конфликту. Совершенно неясно, зачем это нужно самой Грузии", - указал российский премьер.

В прошлом месяце Владимир Путин заявил, что Россия намерена соразмерно ответить в случае, если Грузия и Украина вступят в НАТО. Он назвал шаги Североатлантического альянса в этом направлении агрессивными и безответственными, так как они представляют прямую угрозу для России.

Во время выступления на совещании послов и постоянных представителей России, Путин также напомнил, что основой безопасности в Европе является развитие сотрудничества, а не развертывание у российских границ новых баз и военной инфраструктуры НАТО, передает НСН.

Рафаэль Фахрутдинов