Как выпуск Агни-V укрепит Индийский ядерный потенциал

Последние сообщения свидетельствуют о том, что индийская баллистическая ракета средней дальности (IRBM [1]) Agni-V с дальностью поражения 5000 км. готова к выпуску. Индийские военные очень осторожны в подборе слов и любое приобретение вооружения в мирное время называется «выпуском» индийских вооруженных сил. Развертывание - более агрессивный термин, который относится к военному времени или кризисной ситуации. Ракета может быть оснащена ядерными боеголовками, а её дальность позволяет поразить цели самых северных районов Китая. Таким образом, появился новый механизм сдерживания ядерных возможностей Китая.

Конфликты между Индией и Китаем уже не являются чем-то особенным. Кроме того, ядерная политика Китая ясно свидетельствует, что «неприменение ЯО первыми» они распространяют только на территории, которые не признают своими. Китай оставил за собой право первым применить ядерное оружие по территории, которую они считают своей собственностью. Таким образом, у Индии сохраняются опасения получить «первый удар» ядерным оружием по их штату Аруначал-Прадеш, который Китай считает частью своей территорией. Вывод – механизмы ядерного сдерживания Индии должны быть достаточно надежным, чтобы удержать Китай от применения ядерного оружия по любой части территории Индии.

Нью-Дели очень осторожно подошли к вопросу ограничений ракет средней дальности до 5000 км, сохраняя настильную траекторию полета ракеты. Настильность и увеличенная высота траектории приводят к снижению дальности полета ракеты. Кроме того, имеются сообщения, что дальность действия Agni-V была намеренно ограничена из-за дипломатического давления со стороны Соединенных Штатов, хотя правительство Индии опровергло эти сообщения.

Agni-V в будущем будет оснащаться разделяющейся головной частью с индивидуальным наведением боевых блоков на цели (MIRV [2]). Эти боеголовки представляют собой миниатюрные ядерные снаряды, а не одну боеголовку. Такие системы позволяют баллистической ракете преодолевать систему противоракетной обороны противника. Agni-V, как и другие в ракетной системе класса Agni, представляет собой мобильную твердотопливную ракетную систему.

Одной из ключевых особенностей системы Agni-V является возможность запуска из пускового контейнера. Система запуска из контейнера указывает на то, что боеголовки могут пристыковываться к ракете. В этой связи возникает озабоченность, что ракета-носители загружаемые в контейнеры, позволят Индия перейти от «скрытой стратегии сдерживания» к «стратегии сдерживания в режиме готовности». Скрытая стратегия сдерживания - это состояние, при котором ракеты не стыкуются с их боеголовками, в то время как стратегия в состоянии готовности характеризуется возможностью соединения боеголовок с системами доставки. Скрытая стратегия сдерживания требует меньших усилий по управлению и контролю ядерными силами, поэтому управление стратегией в состоянии готовности может породить проблемы для системы управления и контроля ядерными силами Индии. В тоже время, ракеты-носители, размещенные в пусковом контейнере, могут храниться годами.

Сообщается, что ракета использует современные гироскопы и акселерометры для повышения точности. Композитный материал на основе углеродного волокна гарантируют защиту полезной нагрузки от высокой температуры. Для гарантированного выхода на оперативную готовность, ракета подвергалась постоянным испытаниям.

Включение ракеты в ядерный арсенал Индии станет четким сигналом, что страна идет к «надежному минимальному сдерживанию» развивая ядерный потенциал для сдерживания и Пакистана, и Китая.

Однако, согласно литературе «холодной войны», MIRV всегда являлись первой линией ударных вооружений. Возможно, MIRV на Агни-V сигнализирует Китаю, что Индия отказалась от своей доктрины «неприменения ЯО первыми», которая очень обсуждается внутри страны, поскольку Пакистан не принял этой доктрины.

Тем не менее, доктрина не применения ЯО первыми, принятая и Китаем, и Индией прочертила ядерный порог между двумя странами. Поэтому, крайне важно, чтобы Индия смогла донести до Китая позицию, что она не рассматривает MIRV, как систему первой линии ударных вооружений, а принимает её исключительно в качестве системы сдерживания, призванной гарантировать ответный удар и вторую ударную волну.

Должны ли бояться Agni-V в Соединенных Штатах?

В последнее время Индия наладила успешное сотрудничество с Соединенными Штатами. Она также является участником четырехстороннего диалога по вопросам безопасности (QUAD [3]). Соединенные Штаты хорошо понимают положение Индии в Индо-Тихоокеанском регионе и признают её партнером, способным помочь противостоять китайскому влиянию в Индо-Тихоокеанском регионе.

Фактически в 2012 году, когда Индия провела испытания Agni-V, Соединенные Штаты не стали поднимать волны критики по этому поводу, хотя и настоятельно рекомендовали Индии «проявлять сдержанность» в развитии своего ядерного потенциала. В тоже время, США первыми высоко оценили сильную позицию Индии в вопросах нераспространения ЯО. Разумеется, Соединенные Штаты поняли, что Индия разовьет свою ракетную технику, для покрытия любых целей в Китае.

Как отреагировал Китай?

Наличие страны, чей ядерный потенциал может поставить под угрозу их безопасность, не добавляет китайцам комфорта. Ещё в 2012 году китайская газета «Global Times», которая имеет тесные связи с Коммунистической партией Китая, выразила озабоченность: «Индия не должна переоценивать свои силы. Даже если у неё есть ракеты, которые могут долететь до большинства районов Китая, это не значит, что она получила преимущества в спорах с Китаем».

Agni-V является специфическим ядерным сдерживающим фактором Китая и решение о вводе ракеты в строй в течение года после конфликта на плато Доклам показывает, что Китаю не стоит ругаться с Индией. Жесткая позиция Индии во время этого конфликта помогла ей одержать дипломатическую победу над Китаем, но между этими странами в любой момент может возникнуть новый Доклам. Поэтому, сейчас Индия должна подготовить надежный ядерный зонтик. В ближайшем будущем ядерный потенциал Индии, возможно, может заставить Китай согласиться на вступление Индии в Группу ядерных поставщиков (NSG [4]), что Китай блокирует в течение многих лет, несмотря на то, что Запад сейчас показывает согласие на вступление Индии в NSG.

Агни-V, помимо эффекта усиления ядерного сдерживание Индии, может стать ещё дипломатическим оружием, которое могло бы помочь Индии перейти к принудительной дипломатии в отношениях с Китаем.

Автор: The Week

Перевод: ВПК.name

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