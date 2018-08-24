ВЛАДИВОСТОК, 23 авг - РИА Новости. Учебный корабль "Перекоп" отправился в первый поход по Северному морскому пути в Североморск, сообщил журналистам начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту Николай Воскресенский.

"Сегодня учебный корабль Балтийского флота "Перекоп" завершил пребывание на Камчатке, куда прибыл 19 августа, и продолжил дальний поход в Североморск. Переход в главную базу Северного флота впервые в истории учебных штурманских походов ВМФ России планируется осуществить Северным морским путем", - сообщил Воскресенский.

На борту корабля около 150 курсантов Тихоокеанского высшего военно-морского училища (ТОВВМУ) имени адмирала С.О. Макарова. Старшим похода является начальник ТОВВМУ контр-адмирал Олег Журавлев.