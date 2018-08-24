В США признали "напарника" Су-57

Россия, скорее всего, создаст истребитель-перехватчик пятого поколения МиГ-41, который, вероятно, не будет отличаться использованием стелс-технологий, пишет The National Interest.

Американское издание отмечает, что страна нуждается в сменщике МиГ-31, который, скорее всего, окажется чрезвычайно быстрым (скорость около трех чисел Маха) и способным летать на больших высотах. В журнале полагают, что МиГ-41 может получить силовые агрегаты "Изделие 30" и радиоэлектронные системы, создаваемые для Су-57.

TNI пишет, что адаптация систем Су-57 к МиГ-41 может оказаться технически сложной, а ввиду того, что истребитель-перехватчик будет летать главным образом над территорией России, маловероятно, что он окажется малозаметным. По этой причине TNI делает вывод, что новый самолет фактически будет МиГ-31, получившим новые датчики, а не истребителем-перехватчиком пятого поколения.

В августе 2018 года в США высказали сомнения в перспективах серийного производства МиГ-41.

В августе 2018 года гендиректор российской самолетостроительной корпорации "МиГ" Илья Тарасенко сказал, что программа истребителя-перехватчика пятого поколения МиГ-41 не является мифическим проектом, а соответствующие работы в скором времени будут представлены общественности.

В декабре 2017 года бывший главком воздушно-космических сил Виктор Бондарев заявил, что новый российский дальний истребитель-перехватчик МиГ-41 сможет бороться с гиперзвуковыми ракетами и станет самой быстрой в мире машиной этого класса.

В настоящее время Россия завершает разработку своего единственного истребителя пятого поколения Су-57.