Адмирал Комоедов сожалеет о продаже Николаевского судостроительного завода

МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Председатель комитета Госдумы по обороне, командующий Черноморским флотом в 1998-2002 годах, адмирал Владимир Комоедов выразил сожаление о продаже украинского судостроительного завода "Океан".

Ранее в среду сообщалось, что Николаевский судостроительный завод "Океан" (входит в украинский госконцерн "Укроборонпром") выставлен на продажу по стартовой цене в 65,3 миллиона долларов.

"Жалко, что продают такой действительно уникальный советский завод, на котором строились авианосцы - и "Адмирал Кузнецов", и предыдущие с вертикальным взлетом, и "Варяг", который до сих пор используется Китаем. Нужно нам выкупать этот завод, ввести его в состав России и тогда все будет в порядке", - сообщил РИА Новости в среду Комоедов.

Говоря о судьбе советского крейсера "Украина", который строился на "Океане", Комоедов отметил, что Минобороны РФ отказалось его достраивать из-за того, что он пришел в полную негодность.

"На "Океане" строился советский крейсер "Волга", в дальнейшем получивший название "Украина". Мы отказались от его достройки, потому что он долго стоял и пришел в негодность. А вся документация по нему и специалисты находятся на николаевских заводах. Нам этот крейсер показался совершенно ненужным", - добавил Комоедов.