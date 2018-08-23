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23.08.2018
РИА Новости

Адмирал Комоедов сожалеет о продаже Николаевского судостроительного завода

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Владимир Комоедов. Архивное фото
Владимир Комоедов. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Владимир Федоренко

МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Председатель комитета Госдумы по обороне, командующий Черноморским флотом в 1998-2002 годах, адмирал Владимир Комоедов выразил сожаление о продаже украинского судостроительного завода "Океан".

Ранее в среду сообщалось, что Николаевский судостроительный завод "Океан" (входит в украинский госконцерн "Укроборонпром") выставлен на продажу по стартовой цене в 65,3 миллиона долларов.

"Жалко, что продают такой действительно уникальный советский завод, на котором строились авианосцы - и "Адмирал Кузнецов", и предыдущие с вертикальным взлетом, и "Варяг", который до сих пор используется Китаем. Нужно нам выкупать этот завод, ввести его в состав России и тогда все будет в порядке", - сообщил РИА Новости в среду Комоедов.

Говоря о судьбе советского крейсера "Украина", который строился на "Океане", Комоедов отметил, что Минобороны РФ отказалось его достраивать из-за того, что он пришел в полную негодность.

"На "Океане" строился советский крейсер "Волга", в дальнейшем получивший название "Украина". Мы отказались от его достройки, потому что он долго стоял и пришел в негодность. А вся документация по нему и специалисты находятся на николаевских заводах. Нам этот крейсер показался совершенно ненужным", - добавил Комоедов.

22.08.2018
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принадлежат РИА Новости
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Страны
Китай
Россия
Украина
Продукция
Адмирал Кузнецов
Компании
Минoбороны РФ
Укроборонпром
Проекты
1143 Кречет
1164 Атлант
Авианосец
ЧФ
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1 комментарий
№1
23.08.2018 08:35
Удивительно,но все новостные агенства перепечатали высказывание адмирала-идиота.
Николаевский Океан никогда не строил авианосцы и крейсера.Все авианосцы были построены на николаевском черноморском судзаводе,а крейсера проекта 1164 на заводе 61 коммунара.
Не знание таких элементарных вещей говорит о мичманском уровне адмирала и о плинтусном уровне журналистики:пишут ничего не проверяя...
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