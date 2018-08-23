Выполнен успешный пуск боеприпаса MAM-L с борта БЛА "Анка-S" ВВС Турции

ЦАМТО, 22 августа. Директорат оборонной промышленности Турции (SSB), ранее носивший наименование Секретариат оборонной промышленности (SSM), 17 августа объявил об успешном проведении испытательного пуска малоразмерного управляемого боеприпаса MAM-L с борта БЛА "Анка-S", оснащенного спутниковым каналом связи.

БЛА "Анка-S" разработан турецкой компанией Turkish Aerospace Industries (TAI) и предназначен для сбора информации, наблюдения, разведки, обнаружения, идентификации и поражения целей, а также выдачи целеуказания в любое время суток и сложных метеоусловиях. Управление БЛА может осуществляться через национальные спутники.

О завершении приемочных испытаний и передаче ВВС Турции первого национального беспилотного авиационного комплекса "Анка-S" компания TAI объявила в феврале 2018 года. На текущий момент ВВС Турции поставлены 6 БЛА "Анка-S", еще четыре планируется передать к концу 2018 года.

По заявлению TAI, поставка БЛА "Анка-S" существенно расширит возможности ВВС Турции. Одновременно с командного пункта через спутник может осуществляться управление шестью БЛА. Вся передаваемая информация максимально защищена. БЛА оборудован полностью автоматическими системами взлета и посадки. Полет может осуществляться по запрограммированным точкам маршрута, а в случае потери связи БЛА способен автономно выполнить посадку в заранее заданном месте.

Дальность поражения целей разработанного компанией Roketsan 22-кг боеприпаса с лазерным наведением MAM-L составляет 8-14 км.