Войти
23.08.2018
ЦАМТО

Выполнен успешный пуск боеприпаса MAM-L с борта БЛА "Анка-S" ВВС Турции

276
0
0
БЛА Anka-S
Два ударных беспилотных летательных аппарата Anka-S, впервые оборудованных системой спутникового управления.
Источник: www.popmech.ru

ЦАМТО, 22 августа. Директорат оборонной промышленности Турции (SSB), ранее носивший наименование Секретариат оборонной промышленности (SSM), 17 августа объявил об успешном проведении испытательного пуска малоразмерного управляемого боеприпаса MAM-L с борта БЛА "Анка-S", оснащенного спутниковым каналом связи.

БЛА "Анка-S" разработан турецкой компанией Turkish Aerospace Industries (TAI) и предназначен для сбора информации, наблюдения, разведки, обнаружения, идентификации и поражения целей, а также выдачи целеуказания в любое время суток и сложных метеоусловиях. Управление БЛА может осуществляться через национальные спутники.

О завершении приемочных испытаний и передаче ВВС Турции первого национального беспилотного авиационного комплекса "Анка-S" компания TAI объявила в феврале 2018 года. На текущий момент ВВС Турции поставлены 6 БЛА "Анка-S", еще четыре планируется передать к концу 2018 года.

По заявлению TAI, поставка БЛА "Анка-S" существенно расширит возможности ВВС Турции. Одновременно с командного пункта через спутник может осуществляться управление шестью БЛА. Вся передаваемая информация максимально защищена. БЛА оборудован полностью автоматическими системами взлета и посадки. Полет может осуществляться по запрограммированным точкам маршрута, а в случае потери связи БЛА способен автономно выполнить посадку в заранее заданном месте.

Дальность поражения целей разработанного компанией Roketsan 22-кг боеприпаса с лазерным наведением MAM-L составляет 8-14 км.

22.08.2018
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Турция
Компании
Roketsan
TAI
Проекты
БПЛА
Похожие новости
27.11.2017
Битвы за беспилотный рынок
18.07.2017
"Анка". От прямой видимости до спутникового управления
27.06.2017
Нужна ли России "москитная" авиация?
04.05.2017
В Турции начались испытания ударной версии БЛА "Анка"
10.03.2017
"В ходе чисток удар пришелся по "атлантистам""
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 23.08 09:43
  • 2
Дальневосточные верфи построят для Минобороны шесть "Каракуртов"
  • 23.08 09:34
  • 3
Гаранты разгрома
  • 23.08 09:29
  • 7
Минобороны и РСК "МиГ" подписали контракт на поставку шести МиГ-35
  • 23.08 09:14
  • 1
Капитальный ремонт до 2020 года пройдут 230 БМП-2
  • 23.08 08:53
  • 1
CNBC (США): Россия готовится к поиску ядерной ракеты, которая была потеряна в море несколько месяцев назад после неудачного испытания
  • 23.08 08:50
  • 1
Сколько военнослужащих ВС РФ приобрели боевой опыт в Сирии? МО РФ сообщило
  • 23.08 08:35
  • 1
Адмирал Комоедов сожалеет о продаже Николаевского судостроительного завода
  • 23.08 08:23
  • 7
Крыловский центр разработал аванпроект легкого авианосца
  • 23.08 07:47
  • 5
Первое фото истребителя Су-57 с новым оборудованием появилось в Сети
  • 23.08 07:34
  • 30
"Мы сами с усами". Дмитрий Рогозин готов работать с NASA только на паритетных началах
  • 23.08 07:19
  • 7
Глава Рособоронэкспорта ожидает "африканский прорыв" на переговорах в рамках форума "Армия-2018"
  • 23.08 06:26
  • 4
Австралия подписала контракт на закупку бронированных машин Boxer CRV
  • 23.08 06:13
  • 1
Ждем решения. УВЗ готов создать танк на платформе "Армата" с 152-мм орудием
  • 23.08 05:59
  • 114
Стоящая на вооружении российской армии бронетехника отлично себя проявляет, нужды в переходе на новое поколение нет - Борисов
  • 23.08 05:55
  • 1
ВМФ нужно не менее 18 фрегатов и 36 корветов