Войти
23.08.2018
ЦАМТО

Япония предлагает Германии и Франции совместно разработать новый самолет базовой патрульной авиации

218
0
0
Самолет Kawasaki P-1
Шестой построенный для авиации Военно-морских сил самообороны Японии серийный базовый патрульный самолет Kawasaki P-1 (бортовой номер 5508). Машина совершила первый полет 27.08.2014. Ацуги, 31.10.2014.
Источник: keis

ЦАМТО, 22 августа. Япония приступила к переговорам с правительствами Германии и Франции по вопросу предоставления комплектующих и технологий для совместной разработки с европейскими странами нового самолета базовой патрульной авиации.

Как сообщает Nikkei Asia, Германия и Франция используют морские патрульные самолеты в основном для отслеживания российских подводных лодок. Большая их часть уже давно устарела, поэтому в апреле этого года Берлин и Париж подписали меморандум о договоренности по совместной разработке новой машины, чтобы сократить расходы.

По информации источника Nikkei Asia в японском правительстве, Германия и Франция заинтересованы в передовых технологиях, используемых в самолете базовой патрульной авиации P-1 компании Kawasaki Heavy Industries. На текущий момент Япония, Германия и Франция обсуждают вопрос о том, какая страна будет отвечать за развитие проекта с прицелом на трехстороннее сотрудничество.

22.08.2018
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Россия
Франция
Япония
Компании
Kawasaki
Похожие новости
15.08.2018
Сильные выручкой
13.04.2018
Компании Bisalloy и BlueScope поставят специальную сталь в рамках программы строительства перспективных НАПЛ для ВМС Австралии
23.03.2018
История разрушения авиастроительной промышленности Украины. Мнение А. Вовнянко
09.02.2018
Новый японский самолет радиотехнической разведки
29.01.2018
Lockheed Martin заключила контракт на разработку системы боевого управления для перспективных НАПЛ ВМС Австралии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 23.08 09:43
  • 2
Дальневосточные верфи построят для Минобороны шесть "Каракуртов"
  • 23.08 09:34
  • 3
Гаранты разгрома
  • 23.08 09:29
  • 7
Минобороны и РСК "МиГ" подписали контракт на поставку шести МиГ-35
  • 23.08 09:14
  • 1
Капитальный ремонт до 2020 года пройдут 230 БМП-2
  • 23.08 08:53
  • 1
CNBC (США): Россия готовится к поиску ядерной ракеты, которая была потеряна в море несколько месяцев назад после неудачного испытания
  • 23.08 08:50
  • 1
Сколько военнослужащих ВС РФ приобрели боевой опыт в Сирии? МО РФ сообщило
  • 23.08 08:35
  • 1
Адмирал Комоедов сожалеет о продаже Николаевского судостроительного завода
  • 23.08 08:23
  • 7
Крыловский центр разработал аванпроект легкого авианосца
  • 23.08 07:47
  • 5
Первое фото истребителя Су-57 с новым оборудованием появилось в Сети
  • 23.08 07:34
  • 30
"Мы сами с усами". Дмитрий Рогозин готов работать с NASA только на паритетных началах
  • 23.08 07:19
  • 7
Глава Рособоронэкспорта ожидает "африканский прорыв" на переговорах в рамках форума "Армия-2018"
  • 23.08 06:26
  • 4
Австралия подписала контракт на закупку бронированных машин Boxer CRV
  • 23.08 06:13
  • 1
Ждем решения. УВЗ готов создать танк на платформе "Армата" с 152-мм орудием
  • 23.08 05:59
  • 114
Стоящая на вооружении российской армии бронетехника отлично себя проявляет, нужды в переходе на новое поколение нет - Борисов
  • 23.08 05:55
  • 1
ВМФ нужно не менее 18 фрегатов и 36 корветов