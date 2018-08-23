Япония предлагает Германии и Франции совместно разработать новый самолет базовой патрульной авиации

ЦАМТО, 22 августа. Япония приступила к переговорам с правительствами Германии и Франции по вопросу предоставления комплектующих и технологий для совместной разработки с европейскими странами нового самолета базовой патрульной авиации.

Как сообщает Nikkei Asia, Германия и Франция используют морские патрульные самолеты в основном для отслеживания российских подводных лодок. Большая их часть уже давно устарела, поэтому в апреле этого года Берлин и Париж подписали меморандум о договоренности по совместной разработке новой машины, чтобы сократить расходы.

По информации источника Nikkei Asia в японском правительстве, Германия и Франция заинтересованы в передовых технологиях, используемых в самолете базовой патрульной авиации P-1 компании Kawasaki Heavy Industries. На текущий момент Япония, Германия и Франция обсуждают вопрос о том, какая страна будет отвечать за развитие проекта с прицелом на трехстороннее сотрудничество.