В РВВДКУ разработали комплект для выживания в условиях арктического холода

ЦАМТО, 22 августа. В Рязанском высшем воздушно-десантном командном училище (РВВДКУ) имени генерала армии В.Ф.Маргелова разработали комплект для выживания в условиях арктического холода.

Комплект работает от портативных аккумуляторов, не превышающих размером блок для зарядки мобильных телефонов, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ со ссылкой на начальника научно-исследовательского отдела училища Василия Елистратова.

"Портативного аккумулятора емкостью 5000 миллиампер-часов достаточно для того, чтобы три с половиной часа работал нагревательный элемент", – сказал он на Международном военно-техническом форуме "Армия-2018".

Одна из особенностей разработанного комплекта, позволившая настолько существенно сократить энергопотребление, – он греет не все тело, а лишь самые необходимые участки.

В случае, если портативного аккумулятора под рукой не оказалось, низкое потребление энергии такого комплекта позволят "запитать" его не только от полноценной автомобильной аккумуляторной батареи, но и от тех, которые используются в снегоходах и квадроциклах. Поэтому, как считают разработчики, комплект выживания может в будущем применяться не только военными, но и гражданскими лицами.

Еще одна из разработок, представленных училищем на "Армии-2018" – система контроля состояния аккумуляторных батарей без снятия их с техники.

"Это очень востребовано в Вооруженных Силах, так как большая часть техники находится в стадии консервации и готовности к применению. В гражданском секторе это востребовано в сельском хозяйстве, когда техника применяется сезонно и ждет своей очереди", – пояснил В.Елистратов.

В качестве примера возможного применения такой системы он привел сам форум или аналогичные крупные мероприятия. Концентрация пользователей сотовой связи слишком высока, поэтому штатные вышки могут не справиться, поэтому некоторые операторы привозят дополнительные, которые работают около месяца, в то время как автомобили, на которых их доставили, простаивают. Для того, чтобы по окончании работы все они успешно завелись, может применяться новая система.

Начальник научно-исследовательского отдела РВВДКУ также рассказал о тренажере для десантников. Он использует принципы виртуальной реальности для определения эмоционального состояния курсанта во время прыжка, а также позволяет отработать нештатные ситуации. В этом году на тренажере испытывали абитуриентов, решивших поступить в училище.

Еще одна разработка РВВДКУ, представленная на форуме, – система "экспресс-анализа" толщины льда и его несущей способности на переправах.

"Мы сейчас используем возможности ближней радиолокации для разведки ледовых переправ рек и морей, то есть не надо больше бурить лед, а достаточно нашу систему установить в передней части какого-то транспортного средства", – рассказал В.Елистратов, пояснив, что все представленные разработки находятся на стадии внедрения.