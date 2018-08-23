В ОАК практически завершили процесс импортозамещения военной продукции
Юрий Слюсарь.
Источник: © Марина Лысцева/ТАСС
КУБИНКА (Московская область), 22 авг - РИА Новости. Импортозамещение в производстве военных самолётов практически завершено, в гражданском авиастроении проводить его нецелесообразно, заявил в рамках форума "Армия-2018" глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь.
"В гражданской авиации полное импортозамещение проводить не нужно. По большому счету, делать этого нельзя", - сказал он на панельной дискуссии, организованной Промсвязьбанком в рамках форума.
В то же время Слюсарь добавил, что "по "военке" мы процесс импортозамещения практически завершили", "у нас чувствительность к санкциям минимальна".
22.08.2018
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Права на данный материал
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