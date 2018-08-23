В ОАК практически завершили процесс импортозамещения военной продукции

КУБИНКА (Московская область), 22 авг - РИА Новости. Импортозамещение в производстве военных самолётов практически завершено, в гражданском авиастроении проводить его нецелесообразно, заявил в рамках форума "Армия-2018" глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь.

"В гражданской авиации полное импортозамещение проводить не нужно. По большому счету, делать этого нельзя", - сказал он на панельной дискуссии, организованной Промсвязьбанком в рамках форума.

В то же время Слюсарь добавил, что "по "военке" мы процесс импортозамещения практически завершили", "у нас чувствительность к санкциям минимальна".