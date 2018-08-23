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23.08.2018
РИА Новости

Российские и греческие военные обсудили перспективы сотрудничества

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Военнослужащий в экзоскелете. Архивное фото
Военнослужащий в экзоскелете. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Алексей Куденко

МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Перспективы российско-греческого сотрудничества в военной сфере обсудили в среду замминистра обороны РФ Александр Фомин и руководитель генерального директората вооружения и оборонных инвестиций министерства национальной обороны Греции Кириакос Кириакидис.

"В ходе встречи обсуждались вопросы текущего состояния и перспектив развития двустороннего военного и военно-технического сотрудничества", - сообщает Минобороны РФ.

Переговоры прошли "в дружественной обстановке и подтвердили готовность сторон к развитию сотрудничества между министерствами обороны России и Греции", говорится в сообщении.

22.08.2018
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  • В новости упоминаются
Страны
Греция
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Фомин Александр
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