Российские и греческие военные обсудили перспективы сотрудничества

МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Перспективы российско-греческого сотрудничества в военной сфере обсудили в среду замминистра обороны РФ Александр Фомин и руководитель генерального директората вооружения и оборонных инвестиций министерства национальной обороны Греции Кириакос Кириакидис.

"В ходе встречи обсуждались вопросы текущего состояния и перспектив развития двустороннего военного и военно-технического сотрудничества", - сообщает Минобороны РФ.

Переговоры прошли "в дружественной обстановке и подтвердили готовность сторон к развитию сотрудничества между министерствами обороны России и Греции", говорится в сообщении.