Российские и греческие военные обсудили перспективы сотрудничества
Военнослужащий в экзоскелете. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Алексей Куденко
МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Перспективы российско-греческого сотрудничества в военной сфере обсудили в среду замминистра обороны РФ Александр Фомин и руководитель генерального директората вооружения и оборонных инвестиций министерства национальной обороны Греции Кириакос Кириакидис.
"В ходе встречи обсуждались вопросы текущего состояния и перспектив развития двустороннего военного и военно-технического сотрудничества", - сообщает Минобороны РФ.
Переговоры прошли "в дружественной обстановке и подтвердили готовность сторон к развитию сотрудничества между министерствами обороны России и Греции", говорится в сообщении.
22.08.2018
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
Компании
Персоны
Похожие новости
22.08.2018
В Минобороны заявили о готовности РФ расширить военно-техническое сотрудничество с Анголой
loading...