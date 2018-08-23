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23.08.2018
РИА Новости

Россия должна реагировать на появление систем ПРО у границ, заявил Путин

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Владимир Путин
Владимир Путин во время встречи с ВРИО губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрием Артюховым. 21 августа 2018.
Источник: © РИА Новости / Алексей Никольский

БОЧАРОВ РУЧЕЙ (Сочи), 22 авг - РИА Новости. Россия должна реагировать на действия стран НАТО вблизи своих границ и на появление там элементов американской системы ПРО, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Конечно, мы должны смотреть, что там происходит, укреплять нашу инфраструктуру. Мы должны реагировать на то, что у наших границ в непосредственной близости появляются элементы американской системы ПРО", - сказал Путин журналистам по итогам переговоров с финским коллегой Саули Ниинистё.

Он подчеркнул, что системы ПРО, о которых идет речь, являются не только противоракетными и могут использоваться для пусков ракет средней дальности.

22.08.2018
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