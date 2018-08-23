Минобороны получит 59 защищенных автомобилей 4х4 "Тайфун"
Общеотраслевая информация, Автомобилестроение, Сухопутная техника, Гос. регулирование и финансирование, Состояние и перспективы ОПК:
Бронеавтомобиль КамАЗ 53949 Тайфун на форуме Армия-2018.
Источник: © РИА Новости / Виталий Белоусов
КУБИНКА, 22 авг - РИА Новости. Минобороны РФ и "Ремдизель" заключили контракт на поставку до 2020 года 59 защищенных автомобилей 4х4 семейства "Тайфун", передает корреспондент РИА Новости с церемонии подписания.
Помимо автомобилей "Тайфун", Минобороны РФ и "Ремдизель" заключили контракт на поставку до 2020 20 защищенных автомобилей Камаз-63968.
22.08.2018
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Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
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