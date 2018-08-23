Минобороны получит 59 защищенных автомобилей 4х4 "Тайфун"

КУБИНКА, 22 авг - РИА Новости. Минобороны РФ и "Ремдизель" заключили контракт на поставку до 2020 года 59 защищенных автомобилей 4х4 семейства "Тайфун", передает корреспондент РИА Новости с церемонии подписания.

Помимо автомобилей "Тайфун", Минобороны РФ и "Ремдизель" заключили контракт на поставку до 2020 20 защищенных автомобилей Камаз-63968.