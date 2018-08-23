Капитальный ремонт до 2020 года пройдут 230 БМП-2

КУБИНКА (Московская область), 22 авг - РИА Новости. Минобороны РФ и "Уралвагонзавод" заключили контракт на капитальный ремонт 230 боевых машин пехоты БМП-2, срок - до 2020 года, передает корреспондент РИА Новости с церемонии подписания.

Кроме того, до конца этого года будут отремонтированы 20 бронированных ремонтно-эвакуационных машин БРЭМ-1.

Контракт заключен на форуме "Армия-2018".