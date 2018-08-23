Капитальный ремонт до 2020 года пройдут 230 БМП-2
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БМП-2М с модулем Бережок. Архивное фото.
Источник: CC BY 4.0 / Vitaly V. Kuzmin / БМП-2М с модулем "Бережок"
КУБИНКА (Московская область), 22 авг - РИА Новости. Минобороны РФ и "Уралвагонзавод" заключили контракт на капитальный ремонт 230 боевых машин пехоты БМП-2, срок - до 2020 года, передает корреспондент РИА Новости с церемонии подписания.
Кроме того, до конца этого года будут отремонтированы 20 бронированных ремонтно-эвакуационных машин БРЭМ-1.
Контракт заключен на форуме "Армия-2018".
22.08.2018
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Права на данный материал
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