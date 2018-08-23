Юрий Клишин: "Дукс" намерен строить самолеты, дирижабли и экранопланы

Московский завод "Дукс" является старейшим предприятием отечественной авиапромышленности, в этом году предприятие отметило 125-летие. Его история тесно связана с развитием российской авиации и авиационного вооружения. Создание первых военных дирижаблей, строительство первых аэропланов "Фарман", "Ньюпор" определили направление деятельности завода. Штабс-капитан Петр Нестеров впервые в мире выполнил фигуру высшего пилотажа "мертвую петлю" на самолете "Ньюпор-IV", построенном на "Дуксе". Сегодня предприятие в основном специализируется на создании авиационного ракетного вооружения. В частности, ракетой ближнего боя Р-73 вооружены практически все истребители ВВС России и многих стран мира. Завод приступил к производству новой ракеты РВВ-МД.

Накануне Международного военно-технического форума "Армия-2018", который начинается 21 августа, руководитель профильной редакции РИА Новости Сергей Сафронов побеседовал с председателем совета директоров "Дукса" Юрием Клишиным, который рассказал о планах предприятия на ближайший период.

- Юрий Петрович, в этом году предприятию исполнилось 125 лет. Ощущаете бремя груза истории в 125 лет?

- Действительно, "Дуксу" в этом году 125 лет, это одно из старейших машиностроительных предприятий страны. Уникальность предприятия состоит в том, что, являясь универсальным с момента основания, оно дало старт многим впоследствии известным предприятиям машиностроительной отрасли. Велосипеды, аэросани, мотоциклы, автомобили, аэропланы, дирижабли были на момент своего производства лидерами в каждом из направлений, подтверждая марку "Дукс", что в переводе с латыни означает "лидер".

С самого начала "Дукс" развивался как универсальное машиностроительное предприятие. До революции на "Дуксе" выпускались легкие мотоциклы, паромобили, аэросани, дирижабли и аэропланы. Основным подходом к постановке на производство продукции и освоению ее серийного выпуска являлось заимствование и копирование зарубежных аналогов с использованием комплектующих как зарубежного, так и российского производства.

В годы Первой мировой войны завод стал основным поставщиком российской армии. С 1913 по 1917 годы завод выпустил 1569 самолетов 22 типов. К лету 1917 года на заводе работало свыше 2300 человек.

В советский период предприятие явилось основой формирования авиационной промышленности СССР (Государственный авиационный завод №1), что позволило создать на его базе с последующим выделением в самостоятельные подразделения АО "МиГ", ПАО "Сухой", ПАО "Иркут", РКЦ "Прогресс", АО "ГосМКБ "Вымпел" и другие известные предприятия.

В годы Великой Отечественной войны предприятие ускоренными темпами нарастило выпуск основной продукции - авиационного стрелково-пушечного вооружения. Кроме того, в начальный период войны было освоено производство автоматов ППШ до 10000 единиц в месяц. Был освоен выпуск ампулометов - эффективного противотанкового оружия. Всего за годы войны был освоен выпуск 34 новых изделий. Среди них и держатели реактивных снарядов для знаменитых "Катюш" - легенды Великой Отечественной войны.

В послевоенный период при непосредственном участии конструкторов завода в 1952-53 годах была создана первая советская управляемая авиационная ракета "воздух - воздух" РС-2УС и освоение ее выпуска определило основное производственное направление предприятия - производство авиационных ракет ближнего действия и авиационных устройств для их пуска.

В дальнейшем, по мере совершенствования комплексов авиационного вооружения, предприятие наладило производство и выпуск ракет и авиационных пусковых устройств нового поколения, таких как: Р-3, Р-13, Р-60, Р-73, АПУ-13, АПУ-60, АПУ-73.

С 1982 года заводом выпускается авиационная управляемая ракета Р-73 различных модификаций, являющаяся в настоящее время одной из самых массовых и эффективных ракет для авиации. Ракетой Р-73 вооружены все отечественные комплексы авиационного вооружения истребительной авиации, а также зарубежные авиационные комплексы более чем в 20 странах мира.

Завод "ДУКС" на пересечении улицы Правды и 5-й улицы Ямского поля. Источник: РИА Новости / Ксения Сидорова

- Юрий Петрович, впереди военно-технический форум "Армия-2018". Какая продукция будет представлена на стенде вашего предприятия?

- На выставке "Армия -2018" мы показываем свою основную продукцию - управляемую ракету "воздух-воздух" РВВ МД, которая недавно пришла на смену ракете Р-73 и запланирована к экспорту во многие страны. Характеристики ракеты являются лучшими, чем у ее предшественницы, и в настоящий момент ее появление является востребованным и ожидаемым.

Безусловно, мы будем не только представлять данную продукцию, но и предлагать нашим потенциальным покупателям сервисное обслуживание, техническое сопровождение, методическую документацию, капитальный ремонт, обучение специалистов по эксплуатации данной ракеты. То есть полный спектр вопросов, которыми традиционно интересуются потенциальные покупатели подобного вооружения.

- Проявляют ли интерес к вашей ракете за рубежом?

- В последнее время интерес к военной технике, производимой в нашей стране, возрос. Все знают, что это техника победителей, поэтому и к нашей ракете есть интерес, и немалый. Многие страны, геополитические партнеры нашей страны, которые не могут быть названы по ряду причин, заинтересованы в поставках указанной ракеты. Ракетой РВВ МД комплектуются современные комплексы авиационного вооружения истребительной авиации, поставляемые за рубеж. И когда вы слышите о поставках российской авиационной техники по линии ВТС, имеется в виду поставка самолетов, вы можете вспомнить "Дукс", который тоже принимает участие в реализации этих внешнеторговых контрактов.

- А есть ли контракты в стадии реализации по поставке указанных ракет или вы говорите о перспективе?

- По линии военно-технического сотрудничества до конца следующего года мы реализуем контракт по поставке ракет РВВ МД в одну из стран Восточной Азии. В силу обстоятельств импортозамещения продукции, которая ранее производилась за рубежом, были определенные технические сложности с исполнением данного контракта, однако к настоящему моменту все препятствия устранены. Поставки будут исполнены в полном объеме.

- На какие самолеты ставятся эти ракеты?

- Ракета РВВ МД унифицирована и универсальна. Она ставится как на самолеты четыре плюс поколения, так и на самолеты предыдущих поколений: МиГ-35, МиГ - 29, МиГ- 25, Су -35, Су-34, Су-32, Су-30, Су-27, Су-25, Як-130.

- Для истребителя пятого поколения Т-50 (ПАК ФА) эта ракета тоже будет использована?

- Возможно, и для ПАК ФА. Там целый комплекс вооружения на внутренней и на внешней подвесках. (Авиационная ракета РВВ МД класса "воздух-воздух" способна поражать цели на высоте от 20 метров до 20 километров, движущиеся со скоростью до 2500 километров в час. Максимальная дальность пуска ракеты составляет 20 километров. Ракета оснащается оптическими лазерными и радиовзрывателями. Стартовая масса ракеты - 106 килограммов, ее длина - 2920 миллиметров - ред.)

- Ранее вы говорили, что собираетесь возродить на "Дуксе" конструкторское подразделение. Какова ситуация с этим направлением дальнейшего развития на предприятии?

- В 2015 году на предприятии создан опытно-конструкторский отдел (ОКО) для сопровождения полного жизненного цикла продукции, выпускаемой на АО "Дукс" с момента разработки до момента утилизации. Приоритетная задача инженеров-конструкторов предприятия - использование научно-технической и производственной базы "Дукс" для освоения выпуска и серийного производства головок самонаведения для авиационных средств поражения.

В рамках реализации программы импортозамещения наше предприятие совместно с другими предприятиями отрасли обеспечило освоение выпуска головки самонаведения, ранее выпускавшейся за рубежом, для ракеты, аналогичной РВВ МД, что позволило реализовать в полном объеме мероприятия ГОЗ по поставке современных авиационных средств поражения для нужд МО РФ.

Кроме того, в настоящее время в целях обеспечения поставки ракеты Р-73 по экспортным контрактам на предприятии осуществляется аналогичная работа, что позволит обеспечить отгрузку ракет инозаказчику в полном объеме.

- Над какими сейчас, как вы называете, "изделиями", кроме названных ранее, работают конструкторы "Дукса"?

- В настоящий момент приоритетным является вопрос создания новой ГСН для нового образца ракеты "воздух-воздух", а также вопросы модернизации имеющихся других составных частей. У создаваемой ракеты будут расширены возможности диапазона пуска, по углу атаки, по перегрузкам, захвату головки наведения, защищенности от различного рода ловушек, надежности, автономности, универсальности. Вот и работаем на таким изделием, которое в ближайшее время должно поступить на вооружение. В общем, ее эффективность будет увеличена на 25-30 процентов.

- Ранее вы рассказывали о планах по возрождению малой авиации под крылом "Дукса". Каковы достигнутые успехи в этом направлении?

- С учетом изменившейся за последние несколько лет геополитической ситуации в мире, предприятию приходится направлять основные усилия и средства по обеспечению результатов по приоритетным направлениям и задачам, о которых мы с вами говорили ранее. Однако с повестки дня вопросы возрождения малой авиации, создания и эксплуатации экранопланов, дирижаблей не сняты.

На настоящий момент прорабатываются вопросы формирования кластера по выпуску указанных летательных аппаратов. Разрабатываемый проект предполагает создание как инженерно-конструкторского центра для моделирования, проектирования, конструирования и испытания в цифре создаваемых образцов, так и завода-предприятия по выпуску авиационной техники, а также создание объектов инфраструктуры эксплуатации указанных объектов. Без внимания не останутся объекты подготовки кадров и объекты социально-культурного назначения.

Что касается самих летательных аппаратов, могу сообщить следующее: однодвигательный самолет прошел сертификацию российскую и западноевропейскую. Двухдвигательный самолет прошел на двадцать процентов указанные процедуры. Через год-два ожидаем реализацию проекта.

"Рысачок" - легкий многоцелевой двухмоторный турбовинтовой самолет - по назначению и классу имеет сходство с самолетами Ан-28 и L-410. На сегодняшний день произведено три опытных образца. Что касается экранопланов, могу сообщить, что один уже спущен на воду. Конструкционно выполнен из композитных материалов, что позволило достичь неплохих параметров. Вес до трех тонн, грузоподъемность тоже до трех тонн. Дирижабли находятся в стадии проработки проекта. На данном этапе вопрос выбора и конструирования эллинга для дирижабля является пока основным.