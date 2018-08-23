Россия построит замену "Мистралям"

"Объединенная судостроительная корпорация" построит для ВМФ России экспедиционный корабль, совмещающий в себе функции десантного корабля и вертолетоносца, сообщил РИА Новости президент компании Алексей Рахманов.

"Мы будем в рамках действующей ГПВ (госпрограммы вооружений) строить экспедиционный корабль, корабль, который будет сочетать в себе функции вертолетоносца, десантного корабля. В нем может также размещаться мобильный госпиталь. Это должен быть универсальный корабль", — сказал глава корпорации на форуме "Армия-2018".

В 2011 году Россия договорилась с Францией о строительстве двух универсальных десантных кораблей-вертолетоносцев семейства Mistral ("Мистраль"). Контракт стоимостью 1,2 миллиарда евро из-за событий на Украине и введения санкций против России был разорван в 2015 году.

Ранее на военно-техническом форуме "Армия-2018" вице-премьер Юрий Борисов заявил, что Минобороны России начало разработку нового самолета с вертикальным взлетом и посадкой.