Войти
23.08.2018
Lenta.ru

Названо отличие вооружений США и России

602
0
0
Многоцелевой истребитель МиГ-29. Архивное фото
Многоцелевой истребитель МиГ-29. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Евгений Биятов

Американское оружие дороже и сложнее российского, однако может эффективно использоваться лишь странами, знающими, как это делать, например, Израилем, полагает автор The National Interest Майкл Пек.

"Американцы в ужасе, когда их солдаты не получают самого передового оборудования. Россия готова пожертвовать сложностью для простоты", — пишет эксперт на страницах американского издания.

Таким образом Пек прокомментировал представленную Sputnik точку зрения российского военного эксперта Дмитрия Дрозденко, согласно которой США доводят свои истребители четвертого поколения F-15 Eagle и F/A-18 Hornet до характеристик российского Су-35, поскольку F-35 Lightning II имеет слишком много недоработок. При этом причину сложностей с истребителем пятого поколения Дрозденко видит в чрезмерной технологичности самолета.

Также эксперт полагает, что малозаметность, заявленная в качестве одного из основных достоинств F-35 Lightning II, с развитием радарных средств больше не может обеспечить американцам и их союзникам преимущества перед противниками. "Воздушные бои никуда не денутся. Американцы будут стрелять на удалении в первый день, но через пару дней мы будем летать, как всегда это делали раньше", — отметил Дрозденко.

Пек полагает, что российская и американская концепции оружия обусловлены историческими особенностями стран — если США в XX веке воевали за пределами собственной страны, то Россия встречала противника на собственной территории. Американский эксперт заключает, что война и технология не тождественны другу другу.

22.08.2018
Права на данный материал
принадлежат Lenta.ru
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
Россия
США
Продукция
F-15
F-18
F-35
Су-35
Проекты
Истребитель 5 поколения
Похожие новости
30.07.2018
Ягодки опять: почему самолеты холодной войны всё еще в ходу
20.02.2018
"Охота" на Су-35: чем российский истребитель удивляет мир
13.09.2017
F-22, F-35 и Су-57. Стоит ли думать о шестом поколении?
12.09.2017
Академик Евгений Федосов: "Боевые действия в Сирии показали, что наши самолеты не уступают по возможностям американским истребителям пятого поколения"
06.09.2017
Академик Евгений Федосов: я не верю, что истребитель шестого поколения будет беспилотным
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 23.08 09:34
  • 3
Гаранты разгрома
  • 23.08 09:29
  • 7
Минобороны и РСК "МиГ" подписали контракт на поставку шести МиГ-35
  • 23.08 09:14
  • 1
Капитальный ремонт до 2020 года пройдут 230 БМП-2
  • 23.08 08:53
  • 1
CNBC (США): Россия готовится к поиску ядерной ракеты, которая была потеряна в море несколько месяцев назад после неудачного испытания
  • 23.08 08:50
  • 1
Сколько военнослужащих ВС РФ приобрели боевой опыт в Сирии? МО РФ сообщило
  • 23.08 08:35
  • 1
Адмирал Комоедов сожалеет о продаже Николаевского судостроительного завода
  • 23.08 08:23
  • 7
Крыловский центр разработал аванпроект легкого авианосца
  • 23.08 07:47
  • 5
Первое фото истребителя Су-57 с новым оборудованием появилось в Сети
  • 23.08 07:34
  • 30
"Мы сами с усами". Дмитрий Рогозин готов работать с NASA только на паритетных началах
  • 23.08 07:19
  • 7
Глава Рособоронэкспорта ожидает "африканский прорыв" на переговорах в рамках форума "Армия-2018"
  • 23.08 06:26
  • 4
Австралия подписала контракт на закупку бронированных машин Boxer CRV
  • 23.08 06:13
  • 1
Ждем решения. УВЗ готов создать танк на платформе "Армата" с 152-мм орудием
  • 23.08 05:59
  • 114
Стоящая на вооружении российской армии бронетехника отлично себя проявляет, нужды в переходе на новое поколение нет - Борисов
  • 23.08 05:55
  • 1
ВМФ нужно не менее 18 фрегатов и 36 корветов
  • 23.08 05:53
  • 1
Дальневосточные верфи построят для Минобороны шесть "Каракуртов"