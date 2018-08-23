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23.08.2018
ТАСС

Промышленники выступили за упрощение банковских расчетов в военном секторе

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Сергей Шойгу и Алексей Криворучко
Министр обороны России Сергей Шойгу во время вручения приза форума "Армия-2016" гендиректору концерна "Калашников" Алексей Криворучко на полигоне Алабино, сентябрь 2016 года.
Источник: Сергей Бобылев/Пресс-служба Министерства обороны России/ТАСС

Глава объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов обратится к заместителю министра обороны РФ Алексею Криворучко с просьбой о едином счете с сохраняющимися идентификаторами

КУБИНКА /Московская область/, 22 августа. /ТАСС/. Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) планирует обратиться к новому заместителю министра обороны РФ, отвечающему за вооружения, с просьбой об упрощении системы расчетов промышленников с заказчиком. Об этом сообщил в среду глава ОСК Алексей Рахманов на круглом столе, посвященном работе ОПК в условиях санкций, на форуме "Армия-2018".

"У нас есть только одно пожелание, я думаю, что мы будем об этом говорить с вновь назначенным заместителем министра обороны РФ [Алексеем Криворучко], потому что нам бы хотелось, чтобы все-таки мы ушли от многообразия счетов, которые открываются, к единому счету с сохраняющимися идентификаторами", - сказал Рахманов.

По его словам, это упростит работу с казначейством и операции по кредитам.

Рахманова поддержал гендиректор корпорации "Тактическое ракетное вооружение" Борис Обносов. "Что касается работы с банком я хотел бы отметить то, что Алексей Львович [Рахманов] сказал по упрощению той системы расчетной практики, которая действует на сегодняшний день", - сказал Обносов. Он также отметил, что работать было бы проще с одним счетом при сохранении идентификаторов.

Международный военно-технический форум "Армия-2018" пройдет в подмосковной Кубинке 21-26 августа.

22.08.2018
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принадлежат ТАСС
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Корпорация ТРВ
Минoбороны РФ
ОСК
Персоны
Криворучко Алексей
Обносов Борис
Проекты
АРМИ-20XX
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