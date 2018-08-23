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23.08.2018
ТАСС

Минобороны: военная авиация стала драйвером российской авиационной промышленности

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Руслан Цаликов
Доклад первого заместителя Министра обороны Российской Федерации Руслана Цаликова на открытом заседании Коллегии Министерства обороны Российской Федерации, Москва, 07.11.2017.
Источник: Министерство обороны Российской Федерации

Речь идет, в том числе, и о развитии гражданского сектора, отметил первый замглавы ведомства Руслан Цаликов

КУБИНКА /Московская область/, 22 августа. /ТАСС/. Военная авиация является драйвером развития всей системы отечественного авиапрома, заявил в среду первый заместитель министра обороны России Руслан Цаликов на форуме "Армия-2018".

"Боевая авиация является одним из самых высокотехнологичных направлений, которыми занимается наша промышленность, и в таком понимании она и есть драйвер развития всего гражданского сектора. Это место, где трудятся высококвалифицированные специалисты, чьи идеи стимулируют развитие всей авиационной промышленности", - сказал Цаликов на открытии круглого стола "Боевая авиация 2020-2030 годы".

Также первый замглавы военного ведомства отметил важность высокотехнологичных разработок в сфере обороны государства, в том числе в секторе военной авиации.

В заседании круглого стола также приняли участие представители командования Воздушно-космических сил, военно-научных комитетов и предприятий оборонно-промышленного комплекса.

Международный военно-технический форум "Армия-2018" проходит в подмосковной Кубинке с 21 по 26 августа.

22.08.2018
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принадлежат ТАСС
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