Минобороны: военная авиация стала драйвером российской авиационной промышленности

Речь идет, в том числе, и о развитии гражданского сектора, отметил первый замглавы ведомства Руслан Цаликов

КУБИНКА /Московская область/, 22 августа. /ТАСС/. Военная авиация является драйвером развития всей системы отечественного авиапрома, заявил в среду первый заместитель министра обороны России Руслан Цаликов на форуме "Армия-2018".

"Боевая авиация является одним из самых высокотехнологичных направлений, которыми занимается наша промышленность, и в таком понимании она и есть драйвер развития всего гражданского сектора. Это место, где трудятся высококвалифицированные специалисты, чьи идеи стимулируют развитие всей авиационной промышленности", - сказал Цаликов на открытии круглого стола "Боевая авиация 2020-2030 годы".

Также первый замглавы военного ведомства отметил важность высокотехнологичных разработок в сфере обороны государства, в том числе в секторе военной авиации.

В заседании круглого стола также приняли участие представители командования Воздушно-космических сил, военно-научных комитетов и предприятий оборонно-промышленного комплекса.

Международный военно-технический форум "Армия-2018" проходит в подмосковной Кубинке с 21 по 26 августа.