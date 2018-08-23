Минобороны подвело итоги операции в Сирии

В ведомстве сообщили, что более 63 тыс. российских военных получили боевой опыт в Сирии

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Российские военные ударами авиации и крылатых ракет уничтожили в Сирии более 86 тыс. боевиков, в том числе 4,5 тыс. выходцев из России и стран СНГ. Такие данные приводятся в видеоролике, опубликованном в среду на официальном канале Минобороны РФ в YouTube.

В Минобороны РФ рассказали, что по состоянию на 30 сентября 2015 года, когда началась российская операция в Сирии, под контролем правительственных войск находилось только 8% территории ближневосточной страны, остальное контролировалось "террористами и другими вооруженными формированиями". Сирийские военные при поддержке ВКС России освободили 1,41 тыс. населенных пунктов.

"По состоянию на 21 августа 2018 года 96,5% территории Сирии находятся под контролем правительственных войск и отрядов народного ополчения, 3,5% входят в Идлибскую зону деэскалации", - отметили в российском военном ведомстве.

Согласно данным Минобороны, приведенным в ролике, в результате ударов авиации и крылатых ракет российскими военными было уничтожено почти 121,5 тыс. различных объектов террористов, около 650 танков и порядка 730 боевых машин пехоты, почти 9 тыс. автомобилей, оснащенных зенитными установками.

Боевой опыт военнослуслужащих

В ведомстве также сообщили, что свыше 63 тыс. российских военнослужащих, в том числе 26 тыс. офицеров и 434 генерала, получили боевой опыт в Сирии.

"В Сирии получили боевой опыт 63012 военнослужащих, в том числе 434 генерала и 25738 офицеров", - сообщается в нем.

22 декабря 2017 года министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщал, что боевой опыт в Сирии получили более 48 тыс. военнослужащих российской армии.

В ролике отмечается, что в операции в Сирии участвовали "87% экипажей оперативно-тактической, 91% - армейской, 97% - Военно-транспортной авиации, а также 60% экипажей стратегической и Дальней авиации". В середине августа Шойгу заявлял, что боевую практику в ближневосточной стране прошли две трети летного и технического состава российской военной авиации.

Как указывается в видеоролике, каждый четвертый военнослужащий, выполнявший задачи в Сирии, был награжден.

В общей сложности летчики Воздушно-космических сил (ВКС) России совершили 39 тысяч боевых вылетов, на счету ВМФ РФ - 189 боевых походов, в которых приняли участие 86 кораблей, 14 подводных лодок и 83 судна обеспечения.

Новое оружие

"За время операции был апробирован 231 образец современного и модернизированного вооружения, которые показали высокую эффективность, в том числе ВКС - 68 образцов, ВМФ - 18, СВ [Сухопутных войск] - 48, других войск и специальных войск - 97", - перечислили в Минобороны.

В частности, корабли и подводные лодки ВМФ России впервые применили в боевых условиях крылатые ракеты комплекса "Калибр". Они нанесли в общей сложности 100 ударов. Крылатые ракеты применяла и Дальняя авиация - 66 ударов. "Всего крылатыми ракетами были поражены 166 объектов", - уточняется в ролике.

В ноябре 2016 года впервые были применены в бою палубные истребители тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов", который недавно получил в дополнение к тяжелым Су-33 новые МиГ-29К/КУБ. "За два месяца летчиками крейсера было выполнено 420 боевых вылетов, в том числе 117 ночью, уничтожено 1252 объекта террористов", - напомнили в Минобороны.

Российские военные активно использовали в Сирии беспилотники, которые совершили в общей сложности более 25 тыс. вылетов на разведку и обнаружили 47,5 тыс. объектов боевиков. Ежедневно над ближневосточной страной выполняли полеты до 70 аппаратов, таких как "Форпост" и "Орлан-10".

Российский ВМФ в Сирии

Более 80 кораблей и 14 подлодок ВМФ РФ за время операции в Сирии приняли участие в 189 боевых походах.

"ВМФ РФ совершил 189 боевых походов, в которых приняли участие 86 кораблей, 14 подводных лодок и 83 судна", - указывается в видеоролики.

"15 ноября 2016 года состоялось первое в истории России боевое применение палубных истребителей тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов" по наземным объектам. За два месяца летчиками крейсера было выполнено 420 боевых вылетов, в том числе 117 ночью. Уничтожено 1252 объекта террористов", - отмечает Минобороны РФ.

Армейская авиация

Более 90% экипажей армейской авиации, 87% оперативно-тактичечской и 60% стратегической авиации РФ получили боевой опыт в Сирии.

"Боевой опыт получили 4349 специалистов ракетных войск и артиллерии, 87% экипажей оперативно-тактической, 91% армейской, 97% военно-транспортной авиации, а также 60% экипажей стратегической и дальней авиации РФ", - сообщили в ведомстве.

13 августа министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу сообщил, что во время операции в Сирии боевую практику прошли две трети летного и технического состава российской военной авиации.

Операция ВКС РФ в Сирии началась 30 сентября 2015 года. 11 декабря 2017 года президент России Владимир Путин, выступая перед военными на авиабазе Хмеймим, заявил о ее завершении и отдал приказ о сокращении российской группировки войск в республике.